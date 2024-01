Ubisoft+ Multi-Access a PC Access se stávají Ubisoft+ Premium, levnější úrovní dostupných Ubisoft+ Classics

Ubisoft změnil svou předplatitelskou službu, uvolnil prémiovou nabídku a přidal možnost zaměřenou na zadní katalog.

Navrženo tak, aby se časově shodovalo s vydáním Prince of Persia: The Lost Crown na Ubisoft+, Ubisoft+ Multi-Access a PC Access se stávají Ubisoft+ Premium, který stojí 17,99 $ měsíčně.

Toto předplatné je navrženo tak, aby nabízelo nová vydání prvního dne a včasný přístup tam, kde je to možné, a také prémiová vydání a měsíční odměny. Například první vydání Prince of Persia: The Lost Crown je součástí Ubisoft+ Premium.

Screenshoty ze hry Prince of Persia: The Lost Crown

Spolu s touto změnou Ubisoft vydal Ubisoft+ Classics na PC, který je popisován jako „výběr populárního retro katalogu a živých her“. Ubisoft+ Classics zahrnuje Far Cry 6, Rainbow Six Siege a Watch Dogs: Legion. Ubisoft uvedl, že katalog se časem rozroste a je zahrnut pro členy PlayStation+ Extra a PlayStation+ Premium. Samostatný Ubisoft+ Classics je k dispozici na PC prostřednictvím obchodu Ubisoft za 7,99 $ měsíčně. Stávající předplatitelé PC si ponechají svůj plán tak, jak je, za stejnou měsíční cenu, jakou mají nyní.

Podle dohody Ubisoftu získat práva na cloudové hry Activision od Microsoftu jako součást akvizice výrobce Call of Duty výrobcem Xbox za 69 miliard dolarů, bude nakonec zpřístupněn také katalog Activision Blizzard.

v Příspěvek na bloguŘeditel předplatného Ubisoft Philippe Tremblay řekl, že Ubisoft+ je „nad očekáváním, pokud jde o počet předplatitelů zapojených do programu“, přičemž nejoblíbenějšími hrami jsou Assassin's Creed a Rainbow Six.

Při vysvětlování rozhodnutí vydat předplatné Ubisoft+ Classics Tremblay řekl: „Myslíme si, že je to silná nabídka v dané cenové hladině a katalog se bude rozrůstat, jak do něj budeme postupně přidávat hry, aby hráči mohli objevovat další hry.“ „Naše světy.“

