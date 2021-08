Česká republika nebyla poražena v národech světa ve snaze dostat ji na další úroveň v ženském hokeji

V oblasti ženského hokeje to v České republice šplhalo pomalu, nahoru.

„Většina z nich je vzdělaná a spousta lidí pracuje v zemi, která neví, že ženský hokej existuje,“ vysvětlil Tomáš Pasina, hlavní trenér bývalé kanadské ženské hokejové ligy Calgary Inferno. Ostatní týmy. „Buďme tedy jedničkou a vyhrávejme mezinárodně, abychom mohli šířit, že existuje něco, čemu se říká ženský hokej. Jsou to moje priority.

V roce 2015 byli Češi povýšeni do nejvyšší divize Mezinárodní federace ledního hokeje a od té doby skončili šestí – včetně roku 2019 – a poosmé na mistrovství světa.

„Na druhé straně je vybrat nejlepší hráče a porozumět tomu, co je potřeba k mezinárodnímu vítězství, to je dovednost.“

V pondělí, tři zápasy ve skupině B mistrovství světa 2021, Češi porazili Japonsko 4: 0, aby zvedli svůj rekord na 3: 0.

Dominika Lasková otevřela skóre v první třetině, zatímco Nomi Newbarova a Alena Mills stavily počet power-play do středního rámce na 3: 0. Katarina Mirsova přidala ve třetí třetině čtvrtý gól. Clara Peslarova vydělala 24 úspor, aby získala shutout.

„Určitě je velká důvěra v to, co si tento tým z tohoto vítězství vzal,“ řekla Newbarova. „Tuto hru potřebujeme. Všichni jsme hráli lépe a vezmeme si vše s sebou do dalších her.“