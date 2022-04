Oživené Burnley vystoupilo ze spodních tří výhrou nad Wolverhamptonem

Burnley, Anglie, 24. dubna (Reuters) – Burnley vystoupilo ze sestupové zóny v Premier League a posunulo Everton do poslední trojky poté, co Mate Vedra urval vítěze v 62. minutě při výhře 1:0 nad Wolverhampton Wanderers na Turf Moor. .

Clarett nyní nasbíral sedm bodů ze tří zápasů od vyhození dlouhodobého manažera Seana Dyckeho a posunul se na 31 bodů z 33 zápasů, zatímco Everton, který prohrál 2:0 s Liverpoolem, má z 32 zápasů 29 bodů.

Český reprezentant Vedra vstřelil vítězný gól po perfektní přihrávce Dwighta McNeilla od Wuta Wighursta a Nizozemce, aby vstřelil první gól svého spoluhráče v útoku.

Zaregistrujte se nyní a získejte bezplatný neomezený přístup na Reuters.com Registrovat

Burnley, zoufale toužící po třech bodech ve své snaze o přežití, tvrdě bojoval o udržení vedení, a přestože si Wolves užívali spoustu držení míče, činili to s jistou mírou pohodlí.

Během osmi dnů od chvíle, kdy prezident Burnley Alan Pace odvolal Dechyho a dočasně pověřil trenéra do 23 let Mikea Jacksona, Burnley remizovalo s West Ham United a poté porazilo Southampton a Wolverhampton, aby dalo týmu Lancashire šanci bojovat v sedmé sezóně v řadě. Premier League. První let.

Domácí měli pomalý začátek a osmý Bruno Lagg Wolves vypadal na míči sebevědomě a Nick Pope si vedl dobře, když odrazil kampaň Johnnyho Otta.

McNeil – hráč Burnley, který od Daichiho odchodu vypadal jako znovuzrozený – prorazil zprava a otestoval Jose Sa silnou střelou levou nohou.

Bob musel být po přestávce znovu ve střehu, aby zablokoval pokus Nelsona Semeda po silném brejku hluboko uvnitř jihokorejského záložníka Hwanga Hee-chana.

Burnley také poslal míč do sítě, když Sa Vedra zachránil střelu, která se odrazila od Conora Coadyho, ale Čechovi byl zakázán ofsajd.

Phaedra mohl slavit, ačkoli poté, co jeho kariéra skončila poprvé, fanoušci Burnley hnali svůj tým k závěrečnému hvizdu.

„Posledních 10 minut jsem byl velmi nervózní. Počítal jsem minuty a modlil se, abychom si domů přivezli tři body,“ řekl Vedra.

Jackson řekl, že nemluvil s majiteli klubu o tom, zda se ujme vedení po zbytek sezóny, ale je rád, že si svůj působivý začátek v této roli udrží.

„Byl to skvělý výsledek a solidní výkon. Nezačali jsme dobře, ale postoupili jsme do něj. V prvním poločase jsme pár věcí upravili, druhý poločas jsme začali dobře a pak dali gól a pak už to bylo o tom, zvládnout hru,“ řekl.

„Jsem velmi šťastný za skupinu a všechny, kteří se zúčastnili. Baví nás výzva těchto her a to, jak bychom se na to nyní měli dívat, kde se můžeme zlepšovat a zlepšovat a kam se chceme dostat.“

Trenér Wolverhamptonu Bruno Lagg byl frustrovaný, že jeho tým nedokázal z úvodních poločasů vytěžit maximum.

„Jsem zklamaný, protože jsem tento zápas viděl tolikrát. Byli jsme lepším týmem a hráli jsme dobře, hráli jsme tak, jak bychom měli. Ale nedali jsme ani jeden gól, (udělali jsme) jednu chybu a inkasovali fotbalová branka.“

„Góly nedáváme, s prací hráčů jsem spokojený, ale co se týče postavení týmů na jinou, evropskou úroveň, nemůžeme dávat góly.“

Zaregistrujte se nyní a získejte bezplatný neomezený přístup na Reuters.com Registrovat

(Zprávy Simon Evans; střih Hugh Lawson a Toby Davis)

Naše kritéria: Thomson Reuters Trust Principles.