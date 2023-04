Tato zkratka přináší hlubokou integraci ChatGPT s nativními funkcemi a aplikacemi pro iOS

Viděli jsme, jak technologie ChatGPT od OpenAI přichází do zařízení Apple mnoha různými způsoby, včetně specializovaných aplikací pro iPhone a Apple Watch. Nejnovějším přírůstkem na scéně je mocná a všestranná zkratka od People ve více než mac příběhykterá propojuje ChatGPT s vašimi oblíbenými funkcemi a aplikacemi pro iOS…

S-GPT je zkratka pro vaše zařízení Apple vytvořená jediným Federicem Viticcim. Cílem S-GPT je využít sílu ChatGPT a propojit ji s nativními funkcemi iOS, iPadOS, watchOS a macOS. Je popsána jako „pokročilá chatovací zkratka“ založená na ChatGPT API.

Součástí Federicovy inspirace pro S-GPT bylo vidět, jak dobře Microsoft integroval ChatGPT s Windows. „Žárlím, že totéž neplatí pro platformy Apple,“ napsal Federico ve svém oznámení na blogu:

Takže, víc než jen bot pro chatování s ChatGPT v Shortcuts, jsem se rozhodl vytvořit nástroj, který propojí odpovědi ChatGPT s nativními funkcemi iOS, iPadOS, macOS a watchOS. Chtěl jsem vytvořit nástroj založený na ChatGPT, který by vám pomohl se zpracováním pro tebe data a uskutečňovat věci pro tebe počítač místo pouhého odpovídání na drobné otázky nebo psaní básní.

V této první verzi podporuje S-GPT integraci s následujícími funkcemi pro iOS, macOS a iPadOS:

Safari Share Sheet: „Pokud sdílíte webovou stránku pomocí S-GPT, pokusí se ji za vás abstrahovat.“

Schránka: ChatGPT může manipulovat s obsahem čehokoli ve vaší schránce a dělat věci, jako je shrnutí obsahu, kontrola gramatických chyb a další.

Připomenutí a kalendář

Živý text: „Můžete použít S-GPT k shrnutí textu extrahovaného z libovolného obrázku ve vaší knihovně fotografií prostřednictvím technologie Live Text společnosti Apple.“

Rychlý pohled, Soubory, Vyhledávač, Překlad a další akce exportu: Tyto integrace můžete použít k exportu a uložení konverzací S-GPT.

Jednou z nejpůsobivějších funkcí S-GPT je však to, jak se integruje s aplikací Hudba. Jak vysvětluje Federico:

Hlavní věc: S-GPT může vytvořit seznam skladeb v aplikaci Apple Music pro jakýkoli seznam skladeb vrácených ChatGPT. Pokud existuje seznam skladeb poskytovaných S-GPT, můžete jej požádat, aby jej převedl na seznam skladeb a skončíte se zbrusu novým skutečným seznamem skladeb v aplikaci Hudba. Zkuste otázku „Udělej mi seznam skladeb s 10 emo skladbami z konce 21. století“ nebo „Chci seznam 15 nejlepších chlapeckých písní.“ Toto je stále povrch. ChatGPT dokáže najít a doporučit skladby podle vzhledu, data vydání, nálady a dalších. Představte si toto: „Cítím nostalgii. Udělejte mi seznam 25 indie rockových skladeb vydaných v letech 2000 až 2010 seřazený podle roku vydání, od nejstarších po nejnovější.“

Některé věci, které jsem konkrétně vyzkoušel s integrací Apple Music:

Vytvořte si seznam skladeb z Codplay skladeb oceněných cenou Grammy

Vytvořte seznam 15 skladeb produkovaných Jackem Antonoffem, které nebyly provedeny Bleachers.

Vytvořte si seznam 10 divů hitů z konce 90. let a počátku 21. století

Vytvořte si seznam skladeb všech skladeb Coldplay, které se objevily v žebříčku Billboard Hot 100, seřazené podle data vydání.

„Udělejte si seznam skladeb 15 hlubokých skladeb Coldplay“

To, co Federico vytvořil pomocí S-GPT, je neuvěřitelně působivé, a to jak pro počáteční funkčnost zkratky, tak i z hlediska soukromí. Na rozdíl od jiných zkratek ChatGPT jsou vaše chaty odesílány pouze do API OpenAI: ve výchozím nastavení je to zkratka Ne Uchovávejte si historii nebo mezipaměť svých konverzací, pokud o ně ručně nepožádáte o export textu,“ vysvětluje.

Jedna věc, kterou je třeba poznamenat, je, že budete potřebovat API klíč od OpenAI Chcete-li používat ChatGPT s S-GPT. Můžete povolit možnost průběžné fakturace, která stojí 0,002 $ za 1 000 tokenů. „Poslední měsíc jsem S-GPT rozsáhle testoval a moje využití je zatím na 1,50 dolaru,“ říká Federico.

Dnes vydaná verze S-GPT 1.0 je jen začátek této zkratky. Během týdnů, které jsem strávil budováním S-GPT, se ukázalo, že jde o transformační zkratku, která změnila moji představu chatování s asistentem na iOS, iPadOS a macOS. Jsem spokojený se systémovými integracemi, které Shortcut dosud provedl, ale pracuji na dalších pro budoucí aktualizace – včetně možnosti spouštět příkazy a terminálové skripty v macOS nebo způsoby, jak nechat ChatGPT zpracovávat obsah textových dokumentů ze Souborů a Nálezce. Jakmile jsem si uvědomil potenciál velkého jazykového modelu s integrací nativního operačního systému Shortcuts, věděl jsem, že tato zkratka může být něco speciálního.

Nikdo nedokáže vysvětlit, co S-GPT umí lépe než samotný Federico, takže vás odkážu na jeho úplný zápis v MacStories Pro každý detail. Můžete ho také slyšet mluvit o několika příkladech použití S-GPT v poslední epizodě Podcast připojený k Relay FM.

Můžeš Stáhněte si S-GPT z MacStories.com A nastavte si to pomocí aplikace Zkratky na iPhonu, iPadu nebo Macu. Vřele vám doporučuji vyzkoušet, i když jste dříve pochybovali o užitečnosti ChatGPT.

