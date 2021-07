Co je v Bidenově rozsáhlém novém protimonopolním výkonném nařízení?

V pátek prezident Biden podepsal rozsáhlou výkonnou objednávku zaměřenou na snížení konsolidace podniků, zvýšení konkurence a poskytování výhod spotřebitelům, pracovníkům a malým podnikům. Newyorské časy A Axios Zpráva.

„Dnes podepíšu … výkonnou objednávku, která podporuje konkurenci. Snižovat ceny. Zvyšovat mzdy. Učinit další rozhodný krok směrem k ekonomice fungující pro všechny,“ řekl Biden. Prezident se jmenoval sám.hrdý kapitalistaTvrdil, že „srdcem amerického kapitalismu“ je jednoduchá myšlenka – „otevřená a spravedlivá soutěž“.

Bidenův akční plán 72 má zejména omezit neúplné zaměstnanecké dohody. Požaduje, aby letecké společnosti cestujícím vrátily peníze kvůli špatné Wi-Fi a manipulaci se zavazadly; požaduje prodej sluchadel bez lékařského předpisu; Zaručuje mimo jiné iniciativy právo zemědělců a motoristů na „opravu vlastních automobilů bez zrušení záruk na ochranu“, Politicko Píše.

Objednávka také jde „nad rámec“ podobného kroku, který vydal bývalý prezident Barack Obama v roce 2016 „předložením konkrétních návrhů“ kroků, které by agentury mohly podniknout, místo aby podle zprávy ponechalo provádění zcela na samotných agenturách. Politicko. Těch několik agentur, které reagovaly na naléhání Obamovy administrativy v roce 2016, „vidělo, že jejich akce byla do značné míry zrušena“ příští administrativou.

Ale Bidenova agenda je „seznam přání, který progresivní a další zastánci konkurence propagují již léta,“ řekl David Segal, výkonný ředitel Demand Progress Group krát. Pravidla nemusí „změnit zázrak nerovnosti v této zemi“, ale pomohou, bodl Jason Furman, ekonomický poradce Obamovy administrativy.

Bez ohledu na to je Biden optimistický. “Představte si, že bychom všem dali plnou a spravedlivou šanci,” řekl šéf Rozjímání. „O tom to celé je. O to se chystám.“