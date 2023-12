Hráči Dota 2 dostávají fyzický zákaz v dárkovém balení ve Frostivus 2023

Tým Dota 2 měl šanci udělat tu nejzábavnější možnou věc a povedlo se to

nějaký Dota 2 Hráči dostávají od Valve speciální dárek jako součást aktuální prázdninové akce hry Frostivus: promyšlený, dárkově zabalený trvalý zákaz hraní Dota 2.

Jak bylo varováno Dota 2Nejnovější patch notes A Stránka události Frostivus 2023, hráči obdrží speciální sezónní odměnu zvanou Frostivus Gift ve své zbrojnici během prázdninové akce Valve. Někteří hráči dostanou zdarma kosmetické předměty, jiní zase zákaz ze hry za manipulaci nebo sdílení účtů. (Smurfing znamená vytvoření nového účtu pro hraní proti hráčům na nižší úrovni nebo úmyslné prohrávání za účelem manipulace zápasů s hráči na nižší úrovni.)

Nevítanou verzí Frostivusova zvláštního překvapení je vysoce toxická hrudka uhlí, která hráčům dává vědět, že nebudou hrát. Dota 2 V letošním svátečním období, popř žádný Prázdninová sezóna. Někteří hráči dostávají dočasné zákazy jako varování, aby napravili své chování ve hře.

Nejznámějším incidentem trvalého zákazu je bývalý profík Dota 2 Dvojnásobný mezinárodní hráč a závodník Mason „Mason“ Finn, který ve čtvrtek na Twitchi streamoval zahájení své rozdávání Frostivus. Překvapení uvnitř? už ne Dota 2 Levin.

Jak je vidět v klipu výše, Vennovo vysoce toxické uhlí mu říká, že byl zakázán za „Šmouly nebo jiné porušení podmínek služby Steam“. Venne se okamžitě snaží otestovat tento zákaz, kterému zjevně nemůže uvěřit, a je odmítnut dohazováním na Steamu a Valve Anti-Cheat. Je to později Vzal jsem to Dota 2 com.subreddit Aby se obhájil a vysvětlil, proč se domnívá, že mohl být zakázán, ale také přiznává provinění v podobě zvýšeného skóre chování. Říká, že oslovil Valve, aby podal žádost o podporu, v naději na shovívavost.

Ventil byl vyhozen Změnit Dota 2Systém hodnocení chování Začátkem tohoto roku bylo přidáno samostatné skóre komunikace, které „odráží kvalitu chatu a řečových interakcí ve hře“.

poslední hráčů Přinášeli také vlastní zákazové dopisy v podobě přijímání hrudek uhlí Dota 2 Subreddit pro ventilaci a chvástání.

Tohle je uhlí, o které jsi nežádal

Proč jsou hráči Dota 2 zakázáni?

podle Dota 2Poznámky k opravě Steam 14. prosince jsou vydávány zákazy her pro hráče, kteří sdíleli své účty s jinými uživateli nebo službami (s největší pravděpodobností to znamená služby třetích stran, které mohou porušovat podmínky služby Steam), a pro hráče, kteří mají alternativní účty používané pro smurfování. Valve také rozdává hroudy uhlí s varováními na účty klíčových hráčů spojené se zakázaným účtem Šmoula.

Ostatní hráči obdrží kosmetické předměty zdarma, účty s vyšším skóre chování obdrží předměty vyšší úrovně, uvedl Valve.

Stránka události Frostivus 2023 společnosti Valve obsahovala toto varování pro hráče, že král Kringle rozdává dárky všem Dota 2 Hráči, ať už zlobiví nebo milí:

Nemá smysl to popírat. Král Kringle ví. Znovu zkontroluje skóre vašeho chování a přichází se svým kladivem na zákazy, aby rozdrtil šmoulí účty všech nezbedných chlapců a dívek, než udělí tresty hlavním účtům, které jsou s nimi spojeny.

Co řekl Valve o šmoulích účtech a zákazech Dota 2?

mnoho. Před zahájením festivalu Festivus 2023 Varování ventilu Dota 2 hráčů Že kdokoli na vývojářském „nezbedném seznamu“ bude součástí „krvavé lázně“.

„Možná si vzpomínáš Zpátky v září„Vystoupili jsme pod zákazovým kladivem a trvale zakázali 90 000 šmoulí účtů,“ řekl Valve. „Od té doby pokračujeme v investicích do monitorování chování hráčů, a to jak na frontě manuální, tak automatizované analýzy. Během posledních několika týdnů jsme se zapojili do vlny přísnějších zákazů, včetně desítek tisíc zákazů na šmoulí účty jen dnes.“

Valve řekl, že na letošním The International jsou někteří profíci Dota 2 Hráči oslovili vývojáře, „aby si promluvili o svých Šmoulích účtech.“ V rámci těchto diskusí „existuje široká shoda mezi profesionály, že zákaz profesionálních účtů pro šmouly je výhrou pro Dota jako komunitu: pravidla by měla platit pro všechny a od nynějška platit budou.“ Ve svém středečním varování Valve konkrétně vyzvalo toxické hráče, kteří „zaměstnávali farmáře, kteří zaznamenávají chování“ – jako Mason.

„Jak jsme již řekli dříve, manipulace (a další negativní chování) zhoršuje zápasy a my se chceme ujistit, že vaše zápasy budou co nejlepší, když se dostaneme do nového roku,“ řekl Valve. „Takže bychom chtěli všem popřát a Šťastná aktualizace Frostivus! Až na Šmouly, o kterých předpokládáme, že se jim aktualizace nebude líbit, protože se dusí svými bohatými sladkostmi s příchutí dřevěného uhlí.“

Frostivus 2023 běží Dota 2 Do 11. ledna 2024. Doufám, že dostanete, co jste si objednali!

