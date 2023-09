Které TTRPG byste měli použít pro hraní Baldur’s Gate 3?

Děje se toho hodně Baldurova brána 3: I Neuvěřitelně podrobné možnosti odezvy, spřátelte se se svými kamarády, tvrdé bitvy a Někdy jsou romantické scény po soubojích intenzivnější. Larian S tudios do toho dali opravdu hodně hloubky B C 3zatímco základ cesty Hra se pohybuje, přestože je v ní zakořeněný svět Dungeony a draci F v e stavnejvíc Slyšel jsem o tom byl jsem přesvědčen méně že pokud chcete hrát Stolní hra na hraní rolí které napodobujete Baldurova brána 3 Na vlastním stole si možná budete chtít vybrat 5e.

Za prvé, odhalení: Nehrál jsem Baldurova brána 3. Než odmítnete mé názory pouze na základě toho (což je podle mě spravedlivé), Chci vás ujistit, že jsem provedl výzkum. Mluvil jsem s několika lidmi, kteří hru hráli a sledovali několik hodin T Proudy čarodějnic . Po dlouhém přemýšlení a třídění herní knihovny a hodinách hraní jsem dospěl k základnímu zjištění pro účely tohoto průzkumu: Baldurova brána 3 Dvě různé hry. Existuje bojová hra a pak hra o vztahu. Začněme bojovat.

bojovat v B C 3 Používá sadu pravidel 5e, ale v praxi jen velmi málo hráčů hraje 5e s takovým stupněm soukromí, jaký videohra kopíruje. Co chcete udělat, je spustit upravenou verzi Dungeony a draci 3,5e, který se také používá Průkopník Tripartitní ekonomický systém. Režim 3,5e Hodně se zaměřte na bojový mini a vzdálenost Lidé vytáhli pravítka, aby pomohli jejich postavám pohybovat po terénu – Což pomáhá simulovat co B C 3 Dělá s osobním lokátorem. Navíc spíše než spoléhat na D&D Připravený framework/react-action-reward, budete si muset vytvořit mod Průkopník Systém, který umožňuje provést tři akce během bojového cyklu. Částečně je to proto, že 3.5e je již přetíženo pravidly, ale také usnadní zapamatování všech akcí, které může postava během boje provést, což hráčům umožní lépe kontrolovat průběh a tempo bitvy.

Dalším argumentem pro verzi 3.5 je, že pravidla magie v této edici nejsou jen o tom, jak a kdy se magie používá, Ale proč se děje magie? Má o něco více kontextu než 5e, což je opět velmi shovívavá bojová hra. Pokud se opravdu chcete dostat do nepořádku B C 3Šarm, mé hodnocení je stále 3,5.

Což znamená, že jsme ve hře na vztah. můžeš říct B C 3Jejím největším úspěchem je její příběh a Všechny osobní vztahy, které se rozvinou . Larian Studios uvedlo ve službě Steam po před zahájení Že to byla obrovská investice: „Baldurova brána 3 Má více filmových dialogů než třikrát tři Pán prstenů Romány kombinované. Má 174 filmových hodin, což je více než dvojnásobek délky každé sezóny hra o trůny Nyní se dostaneme k ožehavým názorům na předmět. Neexistují žádná skutečná pravidla pro sociální interakce v D&DJe to z velké části proto, že všechny interakce jsou považovány za předehru k boji. Nebo jak všichni víme (a jak B C 3 Hráči znají zvláště dobře), jako předchůdce ležení.

Důvod je ten B C 3 S ohledem na dialog a výběr postavy toho zvládá opravdu hodně, právě proto, že „skutečných“ pravidel pro sociální interakce je velmi málo a všechny interakce jsou založeny na stejných pravidlech jako boj. bez pravidel, B C 3 Mohl svobodně posouvat hranice toho, co může videohra nabídnout, pokud jde o dialog a vztah. Zachází také se vztahy jako s maticí souhlasu, kde všechny vaše možnosti zaškrtávají ano nebo ne, čímž se vám otevírají různé cesty, jak postupujete hrou.

Jedna ze stížností, o kterých jsem slyšel B C 3 je, že pokud nemáte vysoké charisma (nebo se válíte jako sračky, když mluvíte s lidmi ve hře), skončíte na cestách hry, které se vám opravdu líbí opravdu Nechci být dál, s cestou ven. Kamarádka, se kterou jsem mluvil, řekla, že si šetřila, než podstoupila testy charismatu, a restartovala, pokud měla obzvlášť nepříznivý výsledek. To mi říká, že to souvisí B C 3 Už je to uměle manipulováno, protože lidé chtějí mít možnost kontrolovat, jak interagují v rámci interpersonální dynamiky, i když nemohou plně kontrolovat výsledek.

Při řazení přes TTRPG pro emulaci B C 3 Chtěl jsem zůstat věrný struktuře hry – Schvalovací matice ovlivňující příběh – A jak hráči manipulují hru tím, že „ovládají“ reakce svých postav, i když jsou k tomu povinni provádět statistické kontroly. Můj první instinkt: Něco poháněného Apokalypsou. Tento rámec (vyvinutý Dr. Vincentem a Miguey Bakerem v konec světa) vám dává vyprávěcí rampy, ze kterých můžete seskočit A Poskytuje vám dostatek prostoru pro pohyb s vaším přístupem a vašimi výsledky. Mnoho her PbtA také používá určitý typ sledování vztahů, které pomáhají informovat a ovlivňovat výsledky. Samozřejmě, že je zde vrozená krutost. Znovu jsem si přečetl pravidla z mnoha různých TTRPG: obrázek symbolu TTRPG, Vsunuté oznámení, městské stíny, Srdce příšer 2, Passion de las Pasiones…ale nakonec byla jen jedna možnost. Lesbičky Žíznivý meč.

Vybírám si TSL Z několika důvodů; Je to neuvěřitelně otevřená hra, která nemá žádné vazby na jediný zdrojový materiál nebo soubor lore a zachovává část svého zaměření na intenzivní osobní setkání s vysokými sázkami. Má pravidla pro interakci postav a interakce NPC, kde si hráči mohou přizpůsobit svůj styl, ale nemusí nutně určovat celý výsledek. Kromě toho prof Obrovským tématem hry je budování důvěry. TSL Využívá také mechanismus zvaný „řetězy“, což je „emocionální vliv na jinou osobu“, který můžete během hraní získat nebo ztratit. Pohyby, které s těmito šlachami používáte, mohou také pomoci diktovat reflexy – Další způsob, jak pomoci simulovat některé restriktivnější výsledky uvedené v B C 3 Při volbě reakcí v průběhu hry se snažíte dosáhnout cílů každého hráče, které jsou jasně definovány na začátku hry při vytváření postavy. Kromě superhladového slona v místnosti existují specifické pohyby, které vám umožní svést lidi.

zatímco TSL Do boje se moc nehodí B C 3Funguje ve spojení s dobře zavedenými narativními strukturami hry a způsobem, jakým se hráči snaží ovlivnit své soupisky. Není to dokonalý způsob napodobování B C 3Ale je to mnohem lepší pohled D&D, který neobsahuje prakticky žádná pravidla pro interakce postav kromě rolovacích kontrol, které se také používají v boji. (Tento nedostatek pravidel o osobních interakcích a emocích je samozřejmě důvodem, proč se někteří lidé cítí přitahováni k používání D&D hrát rozšířené závorky znaků; Bez pravidel = více svobody.)

Neexistuje jediný TTRPG, který by byl skutečně schopen simulovat videohru Vypadá to, že neexistuje žádná videohra Je možné simulovat TTRPG. ohledně Baldurova brána 3Pokud nechcete být divní (a já bych rád viděl a Baldurova brána Hra hraná s něčím takovým Passion de las Pasionescož by mohlo být dost šílené na to, aby to fungovalo), pravděpodobně byste u toho měli zůstat D&D 5e a ignorovat děti jako jsem já, kteří si v tomto výběru vybírají problémy. Ale upřímně, pokud se chystáte usednout ke stolu s přáteli, proč nezkusit něco nového? slyšel jsem Lesbičky Žíznivý meč To vám umožní šukat monstrum, pokud hodíte kostkou správně.

