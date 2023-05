Austrálie zrušila setkání kvarteta v Sydney poté, co Biden odložil

SYDNEY (Reuters) – Australský premiér Anthony Albanese ve středu řekl, že summit Kvartetu se příští týden v Sydney neuskuteční bez amerického prezidenta Joea Bidena, jehož cestu zdržela jednání o dluhovém stropu ve Washingtonu.

Albanese řekl, že lídři Austrálie, Spojených států, Indie a Japonska se místo toho setkají na G7 v Japonsku tento víkend poté, co Biden zrušil cestu do Sydney na druhé etapě své nadcházející cesty do Asie, která měla také zahrnovat návštěva. do Papuy-Nové Guineje.

„Schůze vedoucích Kvartetu se příští týden v Sydney neuskuteční. I když tuto diskusi povedeme mezi vůdci Kvartetu v Japonsku,“ řekl Albanese na tiskové konferenci.

V rozhovoru pro místní rozhlas, včetně shromáždění na krytém stadionu na západě města, Albánci řekli, že návštěva indického premiéra Narendry Modiho v Sydney bude pokračovat příští týden.

Albanese dodal, že japonský premiér Fumio Kishida odstoupil ze své cesty po Bidenově zrušení.

The Quartet je neformální skupina, která propaguje Indo-Pacific Open. Peking to považuje za pokus odrazit svůj rostoucí vliv v regionu.

Zrušení Bidenovy návštěvy Papuy-Nové Guineje, která by byla první návštěvou amerického prezidenta v nezávislé ostrovní tichomořské zemi, by mohlo zpomalit boj Washingtonu o vliv s Pekingem v regionu, řekl Richard Maude, vedoucí pracovník Asijské společnosti. Politický institut..

„Mantra v regionu je o tom, ukázat se. Být přítomen je polovina úspěchu. Čína se objevuje neustále, takže optika není skvělá,“ řekla Maude, bývalá šéfka australské rozvědky, v panelové diskusi v novinách Quad. ve středu.

Indie a Austrálie nejsou součástí skupiny sedmi bohatých zemí G7 – Británie, Kanady, Francie, Německa, Itálie, Japonska a Spojených států – ale byly pozvány k účasti na summitu v Japonsku.

(Reportáž Ringo Jose v Sydney) Střih Chris Reese

Naše standardy: Thomson Reuters Trust Principles.