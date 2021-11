Gucci prodává Xbox Series X za 10 000 $

Fotografie : Gucci

Od uvedení Xbox Series X před rokem a dvěma dny, Bylo to nemožné Chcete-li získat jeden z nich – situace, která pravděpodobně v dohledné době neustoupí, díky zpracovává se soutok dvou řek z faktorů. Pro některé bohaté hráče však brzy existuje další cesta. Italský luxusní módní dům Gucci brzy prodá konzoli Xbox Series X věnovanou malé úrodě (plus vybavení) za 10 000 dolarů.

Tato cenovka zahrnuje více než jen Xbox Series X, který se obvykle prodává za 499 $ (dobře, když jsou k dispozici zásoby). Například je poněkud oslnivější než typický matně černý displej. Gucci má laserem vyrytý vzor, ​​který si lze vypůjčit Marketingová kopie je „evolucí původního designu Gucci Rhombi z 30. let 20. století [in which] Vzor GG se mění ve slovní hříčku – představující nejen iniciály Guccia Gucciho, ale také herní frázi „Good Game“. „

Dodává se také se dvěma ovladači Xbox, oba v matné černé z maloobchodní verze, s výjimkou ceny Patentovaná páska Gucci Pod levou rukojetí. (Každý nový Xbox je dodáván s jednou konzolí. Můžete si vytvořit svou vlastní v obchodě vlastněném společností Microsoft za 70 USD prostřednictvím Xbox Design Lab. Za malý poplatek můžete také vyrýt fráze, jako například „Eat the Rich“ nebo „Joe Biden Forgive Student Loan Loan Challenge“.)

Můžete také získat hromadný přístup Xbox Game Pass, ale v tuto chvíli není jasné, jak dlouho ponorka vydrží. Vsadím se na tebe Měsíc je to jen karta na tři měsíce. (Měsíční předplatné stojí 10 USD nebo 15 USD, pokud chcete prémiovou úroveň.)

A v neposlední řadě je tento balíček dodáván s taškou.

Gucci prodá 100 konzolí v některých ze svých nejprestižnějších kamenných prodejen, včetně tohoto luxusního obchodního domu na Manhattanu na Wooster Street. Gucci Circolo v MiláněShibuya, Tokio – středa 17. listopadu.

