Limuzína Fidela Castra je v prodeji v Gosfordské lidové republice

Řekněme, co se vám líbí na komunismu nebo na Kubě, ale Fidel Castro byl muž skvělého vkusu: zdá se nejen špatná a bohatá chuť pro ženy a milovník jemných doutníků, ale také skvělý vkus v automobilech.

Kuba je nejlépe známá svou zachovalou sbírkou poválečných křižníků, ale Castrova osobní plavba může být nejúžasnější ze všech: bílá Tatra 603 z Československa (nyní Česká republika). Skvělá limuzína / grand tourer, která byla k dispozici pouze pro Creme de la Creme východního bloku, je Tatra 603 obzvláště ohromujícím vozidlem. Luxusní a kontrastně elegantní vůz, který jste nikdy nečekali, přišel zpoza železné opony.

Rozsáhlá linie kapoty, jedinečná přední část, výkon V8 (představte si to – komunistický motor V8!) A prvotřídní luxus … Model 603 byl během svého rozkvětu jedinečným vozem a dodnes zůstává exotický. Jen velmi málo z nich přežilo pád komunismu v Evropě, takže jsou tak vzácné jako kecy houpajících se koní.

… a proto je úžasné, že 603 Objevil se v Gosfordu na centrálním pobřeží Nového Jižního Walesu, tak daleko od Havany nebo Prahy, jak si dokážete představit. A je to na prodej – není to auto lidí.

Většina Australanů dnes pravděpodobně slyšela o Škodě, nejslavnější automobilové značce v České republice. Tatra je mnohem méně známá – což je škoda, protože je jednou z nejtišších značek automobilů vůbec.

V dnešní době vyrábí Tatra pouze nákladní automobily, ale po většinu 20. století byla Tatra vážným hráčem v automobilovém průmyslu, známým především svými technologicky vyspělými luxusními vozy, které se vyznačovaly průlomovými aerodynamickými vzory (které Ferdinanda Porsche více než trochu). Během druhé světové války byly Tatry nuceny zásobovat nacistické německé válečné úsilí, ale po válce a rozmachu Československé socialistické republiky se Tatry vrátily k automobilovému průmyslu.

Komunistické Československo samozřejmě nemělo velkou chuť na luxusní auta, ale poté, co se vůdci stran v celém východním bloku začali nudit ruskými nekvalitními úředními vozy, bylo Tatrám umožněno vrátit se k rýsovacímu prknu. Produkuje něco podobného svým luxusním předválečným designům. S čím přišli, je Tatra 603.

I když je to určitě esteticky jedinečné auto, na 603 je opravdu zvláštní jeho motor. Je poháněn vzduchem chlazeným 2,5litrovým motorem V8 – pozoruhodně malý zdvihový objem. V té době tento motor generoval asi 73 kW, takže to byla stěží elektrárna. Ale když tajná policie může udržet provoz jen v cestě, kdo potřebuje rychlost?

Tři verze luxusního automobilu byly vyrobeny postupně v letech 1956 až 1975. Protože se však starší modely často vracely do Tatry a byly nahrazeny novějšími modely, byly starší vozy rozebrány a přestavěny na současnou konstrukci, což znamenalo datování těchto vozidel obtížné. Je tedy těžké zjistit, zda je toto Under Under skutečně vozidlem z roku 1973, nebo jestli je to nějaký socialistický Frankenstein.

V každém případě je to neuvěřitelně speciální jízda, která jistě dá každému Cadillacu v klasické automobilové show víc než jen závod o jeho peníze. Mluvte o vesmírném závodu …

Zkontrolujte (nemůžeme odolat slovní hříčce) na Carsales Tady. Objednají si 85 000 nejlepších kopeků. Nebo je to pesos?

