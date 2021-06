UK vs Česká republika: Záznam ITV vs BBC pomáhá s ostrým pohledem

Anglie se v úterý večer utká s českým Wembley v posledním zápase skupiny D.

Výsledky v pondělí Bez ohledu na to, co se dnes večer stane, je matematicky nemožné vyřadit Anglii z Euro 2020, ale Gareth Southgate se bude snažit budovat dynamiku tím, že zvítězí ve skupině.

Na Českou republiku zapůsobily úvodní dvě utkání, zejména Patrick Schick, který dokázal, že jeho třída je v čele útoku, když ve dvou utkáních zatím vstřelil tři góly.

Přestože si tým dobře uvědomuje hrozbu, kterou ve středu pole představuje Tomáš Soosek, bude nebezpečné udržovat skoky v chodu.

Navzdory síle opozice mají všichni tři lvi v týmu dostatek palebné síly.

Je však třeba vzít v úvahu důležitou výhradu.

Vítězství Anglie nad finalisty skupiny F, Portugalskem, Francií a Německem – rozhodně těžší než skončit na druhém nebo třetím místě ve skupině F.

Předzvěsti hry však naznačují, že je nepravděpodobné, že Anglie z bizarních důvodů proti České republice zvítězí.

Tato hra bude vysílána živě na ITV a je jedním ze dvou hlavních provozovatelů vysílání, kteří ve Velké Británii promítají Euro 2020.

Od mistrovství světa 1998 měla Anglie špatný rekord ve hrách vysílaných na ITV, zejména ve srovnání se zařízeními BBC.

Níže jsou příslušné příspěvky:

Záznam ITV UK: P24W4T12L8

Rekord BBC Anglie: P22W15D3L4

Míra úspěšnosti ve Velké Británii u her na ITV poklesla na pouhých 16,6%, ale u BBC stoupla na 68,1%.

Nyní přestaneme říkat, že je to pověrčivý, ale s těmi čísly je těžké polemizovat.

Má neuvěřitelnou mezeru v úspěchu na obou kanálech a pomáhá mít dnes večer tvrdý pohled na hru.

Někteří by samozřejmě tvrdili, že pokud se jim nepodaří vyhrát, nabízí se o něco větší šance na vítězství v soutěži.

Pokud je však Anglie opravdu dost dobrá na to, aby tento zápas vyhrála, bude muset na cestě porazit některé obry a neutíkat ze strachu z nevyhnutelné výzvy.

Je čas vybudovat určitý impuls před fází vyřazovací fáze s podporou posílení morálky a úspěchu ITV v prasknutí.

