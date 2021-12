Masahiro Sakurai vtipkuje o tom, že hraní bere dva lidi na vlastní pěst

Masahiro Sakurai, tvůrce Super Smash Bros., je známý tím, že občas hraje dvě postavy na Smash Bros. V jednu chvíli proti sobě. on udělal jsem to mnohokrát Předtím, včetně Nintendo Direct, kde jsme ukázali Banjo a Kazooie. Ale i když je to praštěný způsob, jak hrát Smash, Sakurai nedávno naznačil, že by mohl hrát i jiné hry jako je tato. Třeba jako It Takes Two.

Když It Takes Two vyhrál hru roku na The Game Awards, Sakurai to zveřejnil na svém Twitteru a poznamenal, že by mohlo být možné hrát It Takes Two sám se dvěma ovladači. Co-op má nějaké záhadné zorganizované souboje s bossy, ale vzhledem ke složitosti Smash (zvláště když jste, víte, tvůrce seriálu, který se snaží vypadat autenticky na Nintendo Direct), se zdá být naprosto možné, že to Sakurai zvládl.

„It Takes Two“ vyhrál cenu The Game 2021.

Největší nedostatek je, že je to hra pro dva hráče, ale sám to asi nezvládnete…? pic.twitter.com/xb2WtE8Fvn – Masahiro Sakurai / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) 11. prosince 2021

Zahrnul dokonce dvě různé formace, odkazující na svou vlastní Její předchozí komentáře o tom, jak jej používat pro dva ovladače GameCube současně jejich stohováním vertikálně. To už bohužel na konzoli Switch Pro bez stisknutí L a R nedokáže.

Sakurai bohužel neukázal, zda to skutečně hrál nebo ne, nebo jestli má v úmyslu hrát It Takes Two sám. Doufám, že si najde kamaráda, se kterým by si to zahrál, pokud ne, protože It Takes Two je „úžasné kooperativní dobrodružství, které pokládá cestu skvělým herním nápadům a využívá je ke hraní hry víru hopsanek“ (nebo na alespoň jsme si mysleli, že to bylo v naší recenzi).

Rebecca Valentine je zpravodajkou pro IGN. Najdete ho na Twitteru Tweet vložit.