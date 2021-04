Dnes jsem se dozvěděl, že Nvidia RTX Voice funguje na starších grafických kartách GTX

Funkce RTX Voice společnosti Nvidia, která eliminuje šum na pozadí, který by mohl poprvé projít vaším mikrofonem, výhradně na drahých grafických kartách RTX. Můj kolega Taylor Lyles Odepsáno zpět v září 2020 Že společnost v září 2020 opravila software RTX Voice tak, aby fungoval na starších grafických kartách GeForce GTX, Quadro nebo Titan, ale ten den mi byl připomenut Tomova zařízení.

Vzhledem k tomu, že nejnovější série Nvidia RTX 30 Grafické karty jsou drahé a obtížné je najít (Stejně jako u jakéhokoli druhu poměrně schopného GPU) je to dobrý způsob, jak rozšířit užitečnost staršího hardwaru, pokud ještě nechcete upgradovat. Pokud na vaší grafické kartě běží ovladač Nvidia 410.18, modely až do řady GTX 600 vydané v roce 2012 by měly být schopny tuto funkci zapnout, jakmile si ji stáhnete. Zde je odkaz ke stažení.

Po instalaci Podívejte se na průvodce návody Můj kolega John Porter napsal, že prochází kroky konfigurace nastavení zvuku, aby využil výhod RTX Voice.

oprava: Tento článek byl původně napsán, jako by tato funkce, která přišla na GPU jiné než RTX, byla nová. Nvidia společnosti The Verge potvrdila, že je k dispozici od konce září 2020, kdy Nvidia nejprve spustila svou streamovací aplikaci. Omlouváme se za chybu.