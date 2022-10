Nástroj NASA spojený s Venuší se připravuje na drsné počasí

Vědci z NASA se chystají vykreslit dosud nejdetailnější obrázek atmosféry Venuše, když mise s příhodným názvem DAVINCI – neboli Venus Deep Exploration of Noble Gases, Chemistry and Imaging – upustí sondu na povrch planety.

Když přistávací plocha mise DAVINCI o šířce 3 stopy (0,9 m) provede jednosměrný let padákem do Venuše Začátkem 30. let 20. století ponese nástroj VASI (Venus Atmospheric Structure Investigation) spolu s pěti dalšími nástroji. VASI bude shromažďovat data týkající se teploty, tlaku a větru Atmosféra Venuše Protože sestupuje z pekla a vstupuje do drtivé spodní atmosféry planety.

„V hluboké atmosféře Venuše jsou opravdu velké záhady,“ řekl Ralph Lorenz, přístrojový vědec VASI a planetární vědec z Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) v Marylandu. tvrzení . „Nemáme všechny kousky této skládačky a DAVINCI nám je poskytne měřením složení současně s tlakem a teplotou, když se přiblížíme k povrchu.“

Hustá atmosféra Venuše skrývá mnoho záhad, včetně toho, jak vznikla, a také to, kolik sopek s ní v průběhu věků interagovalo. Jedním z hlavních cílů vědců je protlačit sondu atmosférou druhé planety z slunce je zjistit, zda je tento svět stále vulkanicky aktivní. Sonda to cítí z měření atmosférických teplot, větru a složení.

Řešení těchto záhad může vědcům poskytnout představu o tom, co by pokračující sopečná aktivita mohla znamenat pro atmosféru naší planety.

„Dlouhodobá obyvatelnost naší planety, jak ji chápeme, závisí na spojení vnitřku a atmosféry,“ řekl Lorenz. „Dlouhodobé množství oxidu uhličitého v naší atmosféře, na kterém jsme skutečně závislí, abychom udrželi povrch Země dostatečně teplý, aby byl po geologickou dobu obyvatelný, závisí na sopkách.“

Jednosměrný výlet na Venuši

Jednou z hlavních výzev spojených se zkoumáním Venuše byly extrémní podmínky planety, které se vyznačují povrchovými tlaky až 90krát většími než tlaky Venuše. země Povrchová teplota je kolem 900 °F (460 °C).

Kromě toho, než jakákoli sonda dosáhne povrchu planety z oběžné dráhy, musí nejprve projít oblaky kyseliny sírové v horních vrstvách atmosféry Venuše. (Tyto mraky jen znesnadňují pozorování Venuše ze Země; jsou reflexní a lesklé a zakrývají náš výhled na povrch planety.)

Tyto hrozby znamenají, že systémy a senzory přistávací plochy DAVINCI budou uzavřeny v těžké konstrukci podobné ponorce. Ale zatímco koule je navržena tak, aby odolala extrémním atmosférickým tlakům a izolována, aby chránila senzory před intenzivním teplem v blízkosti povrchu Venuše, senzory VASI musí být vystaveny určitému stupni extrémních podmínek, aby mohly vykonávat svou práci.

„Venuše je tvrdá,“ řekl Lorenz. „Podmínky, zejména v nižší atmosféře, velmi ztěžují konstrukci přístrojů a systémů pro podporu přístrojů.“ „Všechno, co musí být chráněno před prostředím nebo nějakým způsobem postaveno, aby to odolalo.“

Když kulička propadne atmosférou Venuše, VASI změří teplotu pomocí senzoru uvnitř tenké kovové trubice podobné slámě. Když atmosféra ohřívá trubici, senzor měří a zaznamenává expanzi a tím i teplotu bez přímého vystavení korozivnímu prostředí.

VASI bude shromažďovat údaje o atmosférickém tlaku pomocí silikonové membrány pokryté uvnitř. Jedna strana membrány je vystavena vakuu, zatímco druhá strana směřuje k obalu Venuše. Atmosféra tlačí a natahuje membránu a rozsah tohoto natažení odhaluje sílu atmosférického tlaku.

Přístroj bude měřit větry Venuše pomocí řady akcelerometrů, které testují změny rychlosti a směru, a gyroskopů, které měří směr. Mise bude také sledovat změny rychlosti a směru větru pomocí pozorování posunů ve frekvenci a délce rádiových vln.

DAVINCI, pojmenovaný po italském renesančním vědci Leonardu da Vinci, je v současné době naplánován na start v roce 2029. Pokud zůstane podle plánu, přistávací pole se v roce 2031 ponoří do husté atmosféry Venuše.

Pokles bude trvat asi hodinu. Neočekává se, že by sonda pád přežila, ale pokud ano, vědci z NASA budou ochotni získat asi 17 minut dodatečné vědy na povrchu s nástrojem odsouzeným k zániku.