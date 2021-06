Krejčíková končí napjatý mladistvý Gauffův běh do semifinále French Open

Nenasazená Barbora Krejková se ve svém pátém vystoupení na grandslamovém turnaji dostala do semifinále French Open, když ve středu porazila Coco Gauff 7-6 (6) 6-3.

33letá Češka si při zotavování z pomalého začátku zachránila pět set bodů a využila nedostatečné vyrovnanosti svého 17letého soupeře k rezervaci setkání s obhájkyní titulu Igou Sweetek nebo Marií Sakkari.

Byl to první čtvrtfinálový zápas Gauffa na významném turnaji a po slibném začátku se Američan vypadal, že se pod tlakem rozpadá, dělá 41 nevynucených chyb a dělá sedm dvojchyb.

Krijkova se chce stát první hráčkou v České republice, která zvedla Pohár Susan Lenglinové od Hany Mandlikové v roce 1981.

Téměř 5 000 diváků – z 1 000 do té doby – bylo povoleno vstoupit na slunný stadion Philippe Chatrier, protože opatření COVID-19 se ve středu začala zmírňovat.

„Děkuji moc, bylo to skvělé, byli jsme ještě více nadšení,” řekla Křižíková na hřišti. Díky za povzbuzení.

„Nikdy jsem nesnil o tom, že budu tady na tomto stadionu a dosáhnu semifinále. V prvním setu jsem byl pozdě, ale rozhodl jsem se jít na každý míč a užít si to.“

Gauffová, která se zahrála druhým titulem WTA na turnaji Emilia-Romagna Open v Parmě, se několika silnými návraty rozběhla do vedení 3: 0.

Ale Krijsikova v devítibodové sérii vítězných zápasů na antuce v hlavním kole poté, co získala titul ve Štrasburku před Roland Garros, sklouzla na 2: 3, když Gave začal selhávat.

Gauffová využila pokles v poměru prvního podání svého soupeře k vedení 5: 3 a vedení setu, poté ztratila klid a kapky podruhé sloužily poté, co minula stanovený bod.

Krejčíková se znovu potýkala s podáním ve 12. hře, ale ušetřila další dva body, aby si vynutila tajbrejk, nervy hrály Krejčíkovou v centru, když získala další dva body ze setu.

Češka byla méně zbytečná a při svém prvním bodě, který ovládla soutěž, udeřila vítězný forhend.

Získala 10 po sobě jdoucích bodů, když si ve druhém setu otevřela náskok 4: 0. Krejčíková s ní také nakysla, když promarnila tři mečboly se skóre 5: 1 a nechala Gauffa ustoupit.

Dal si další zápasový bod s vítězem podání. Krejčíková příště vystřelila forhend do sítě, ale zakončila to při své šesté šanci, když její soupeřka vyslala žalostnou ránu do sítě.

