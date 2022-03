IGA Swiatek se kvalifikoval do semifinále Miami Open

Kredit: Geoff Burke-USA TODAY Sports

S vědomím, že se příští týden dostane na světovou jedničku, to nezpůsobilo, že Iga Sweetek spadla z kurtu.

Polská druhá nasazená 28. nasazená Petra Kvitová porazila ve středu ve čtvrtfinále Miami Open Českou republiku 6-3 6-3 a získala 15. vítězství v řadě.

Swiatek vyhrál poslední dva podniky v katarském Dauhá a Indian Wells v Kalifornii. Nyní se dostala do semifinále v Miami, kde se střetne s 16. nasazenou Jessicou Pegulaovou. Američanka se ujala vedení, když španělská pátá nasazená Paula Padusaová musela kvůli nemoci odstoupit, zatímco v prvním setu prohrávala 4:1.

„Chci využít důvěru, kterou jsem si vybudoval od začátku Dauhá,“ řekl Swiatek. „Myslím, že se chystám odejít a chci toho využít. Mít takovou sérii se velmi zkomplikovalo, ale jsem velmi šťastný, že jsem mohl hrát dobře, že jsem zdravý, že mohu soutěžit hráči jako Petra. Je to legenda.“

Swiateková proti Kvitové nikdy neměla brejkbol a proměnila tři ze sedmi brejkbolů. Zatímco Swiateková získala 67 % bodů při druhém podání, Kvitová měla v této kategorii 28 %.

„Od začátku jsem věděl, že musím držet krok s tempem, protože hraje tak rychle,“ řekl Swiatek, který se po odchodu Australanky Ash Party dostane na jedničku. „Chtěl jsem se držet nízko na nohou a první podání bylo klíčové. Nevím, jestli jsem měl mnoho vítězů, ale chtěl jsem vybudovat pozitivní energii z jejích chyb. Jsem rád, že jsem se soustředil a dělal taktiku od na zemi.“

Pegula upustila od podání, aby zahájila hru, než odehraje další čtyři zápasy, než Padusa odejde.

„Myslím, že z jejího posledního zápasu jsem mohl říct, že do dneška pravděpodobně nebude stoprocentní,“ řekl Pegula po zápase. „Nemám ponětí, co se stalo nebo jak se cítila nebo jestli se vzpamatovala nebo jestli to bylo tak rychle. V takových situacích je to těžké říct. Může to být trochu trapné…

„Někdy nikdy nevíte, jak někdo zareaguje, když se tam dostane, i když víte, že se necítí dobře.“

Padusa později tweetoval: „Je mi líto, že jsem dnes musel odejít do důchodu. Onehdy byl nemocný od posledního zápasu. Zkusil jsem všechno, abych se uzdravil, ale nestačilo to. Potrvá mi pár dní, než se dobře zotavím a připravím se na antuková sezóna. Děkuji.“

Další semifinálový zápas sehraje ve čtvrtek 22. nasazená Švýcarka Belinda Bencicová a Japonka Naomi Ósakaová.

– Medi Level Media