Kristoffer Ajer nebyl keltským kapitánem a je čas inkasovat – sobotní porota

Skotsko zintenzivnilo své přípravy na euro remízou 2: 2 s Nizozemskem, ale udělal některý z klíčových hráčů dost, aby vás přesvědčil, že byste měli být v rozporu zahájit zápas proti České republice?

Michael Gannon: Nemůžete říkat těmto okrajovým hráčům, že každý z nich může dělat práci na této úrovni, jak se ukázalo včera v noci. David Turnbull se při svém debutu podíval na roli a pokud je pod tlakem, neměly by být žádné starosti s Billym Gilmorem. John McGinn se vrátí naživo, ale je skvělé vidět Clarkův systém fungovat bez ohledu na jména v týmovém listu.

Gordon Parks: Kevin Nisbett se podíval na roli a jeho cílem bylo přesně ten druh vysoce kvalitního zakončení, které by ho mohlo dostat z lavičky, když začne vážná práce, Clarke už zná svůj 11. start, takže si nemyslím, že show změnila jeho myšlenky.

Fraser Wilson: Liam Cooper vypadal sebevědomě a pravděpodobně udělal dost na to, aby tlačil do zadní linie. Také jsem si myslel, že David Turnbull skvěle debutoval, ale možná si bude muset dát na čas díky síle ve středu pole.

Jaká je šance Skotska porazit Old Enemy ve Wembley? Nebo bychom se měli zaměřit na získání dostatečného počtu bodů z ostatních dvou her, abychom se dostali přes skupinu?

Michail: když? Měli bychom se bát Anglie? Mohou se považovat za nejvyšší národ, ale za téměř 20 let neporazili seriózní tým. Český zápas bude rozhodující, ale neexistuje způsob, jak odepsat Wembley.

Gordon: každou šanci. Anglie není zdaleka tak dobrá, jak si myslí, a neměla by existovat žádný komplex méněcennosti ze Skotska, protože jsme více než schopni dosáhnout výsledku.

Mrazák: Jsme zranitelní a to je přesně to, co chceme. Poté, co jsem sledoval, jak Skotsko odehrálo v kvalifikaci svých nejlepších 90 minut pod vedením Steva Clarka v Srbsku, jsem si jist, že ve vysokém tlaku můžeme ve Wembley skórovat. Nechte Anglii, aby si myslela, že bijí svět, a my uděláme slovo v zahradě.

Celtic se připravuje na velkou finanční nabídku pro Chrise Aggera, který říká, že je správný čas jít dál … ale měli by se přestat držet norského obránce?

Michail: Je čas se rozloučit. Obránce tam byl v minulé sezóně tělem, ale ne duchem, a pokud může Celtic získat trochu bonusu a slušný prodej za podmínky, přeji mu vše nejlepší.

Gordon: Dostaňte to ze dveří k nejvyšší nabídce. Chce odejít a je to další člověk, který si myslí, že je mnohem lepší než on.

Mrazák: hotovost. O tom není pochyb. Zvláště pokud mohou Norům zaplatit 8 milionů GBP. Když byl tlak v minulé sezóně, měl Ager příležitost postoupit na další úroveň a pro mě selhal. Dobrý hráč své doby, ale v jeho hře je stále mnoho chyb.

Kilmarnock rychle zahájil letní přestavbu, protože vypadají, že se vrátí rovnou. Jakou radu ale máte, abyste v příští sezóně vyhrál šampionát?

Michail: Kilmarnock. Nebude to snadné, protože Hamilton, Wraith Rovers a Dunfermline z toho udělají souboj psů, ale kluci Rugby Park mají silného manažera se slušným rozpočtem, což jim dává výhodu.

Gordon: Killie by měla mít vyšší kvalitu a bude to těžké, ale nevylučujte Hamiltona, který je vhodnější pro pouliční boje, které leží před námi.

Mrazák: Je těžké se dostat přes Kellyho díky zkušenostem s vedením Tommyho Wrighta a hráčům, které přináší. Ale pak jsem je požádal, aby vyhráli play-off! Partick Thistle bude černým koněm a Ian McCall buduje velmi dobrý tým, který má hybnou sílu jejich propagace za sebou.