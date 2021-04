V pátek v Utahu bylo hlášeno dalších 338 případů COVID-19, 5 úmrtí, téměř 22 000 vakcín.

SALT LAKE CITY – číslo Utahu Covid-19 Případy se v pátek zvýšily o 338, s dalšími pěti úmrtími a 21 945 očkováním Utahské ministerstvo zdravotnictví.

Úředníci zdravotnictví uvedli, že ke dvěma úmrtím došlo před 1. dubnem, ale vládní lékařské vyšetření je stále předmětem vyšetřování.

Odhaduje se, že v Utahu je nyní 8 281 aktivních případů COVID-19. Podle ministerstva zdravotnictví je nyní průměrný počet pozitivních případů v oběhu sedm dní denně 378. Míra denního pozitivního testu pro dané časové období vypočítaná pomocí metody Lidé nad lidmi je nyní 6,6%. Míra denního pozitivního testu pro tuto metodu „test by test“ je nyní 3,5%.

Státní údaje ukazují, že v současné době žije v nemocnici v Utahu 145 pacientů s COVID-19, z toho 65 na jednotce intenzivní péče. Asi 75% lůžek na JIP v Utahu je nyní obsazeno, včetně asi 77% lůžek na JIP v 16 doporučujících nemocnicích státu. Podle ministerstva zdravotnictví je nyní v Utahu obsazeno asi 56% nemocničních lůžek jiných než ICU.

Celkem bylo ve státě podáno 2 146 777 dávek vakcíny, a to až do 2 124 832 čtvrtek. Celkem 1 297 444 Utahů nyní dostalo alespoň jednu dávku vakcíny a 9 377 217 je nyní plně očkováno. Do země bylo dosud odesláno 2 524 510 dávek vakcíny.

Asi 40,5% všech Utahů má nyní alespoň počáteční dávku vakcíny a 29,2% z celkové populace státu je nyní plně očkováno, podle zpráv ministerstva zdravotnictví. Z Jotanů ve věku 16 let nebo starších, kteří jsou v současné době způsobilí k očkování, mělo 54,6% alespoň jednu dávku a 39,4% bylo plně očkováno.

Nová čísla naznačují nárůst o 0,08% v pozitivních případech od čtvrtka. Z 2 557 368 lidí testovaných na COVID-19 v Utahu bylo 15,5% pozitivně testováno na COVID-19. Celkový počet testů provedených od začátku epidemie v Utahu dosáhl 4 641 439, což je od čtvrtka nárůst o 12 091. Z toho 5 603 bylo testováno osobami, které dříve nebyly testovány na COVID-19.

V pátek bylo hlášeno pět úmrtí:

Žena v okrese Davis, která měla více než 85 let, byla obyvatelkou zařízení dlouhodobé péče

Žena v okrese Salt Lake, která měla mezi 65 a 84 lety, byla hospitalizována, když zemřela

Muž z okresu Salt Lake ve věku 65 až 84 let byl po jeho smrti hospitalizován

Utahská žena ve věku mezi 65 a 84 lety byla obyvatelkou zařízení dlouhodobé péče

Muž z Utahu ve věku 65 až 84 let byl hospitalizován, když zemřel

Páteční celkové údaje o Utahu uváděly celkem 397 323 potvrzených případů, celkem 16 174 hospitalizací a 2 202 úmrtí na tuto nemoc. Podle údajů státu se nyní odhaduje, že se zotavilo 386 840 případů COVID-19 v Utahu.

Guvernér Utahu Spencer Cox poskytl na svém webu aktualizaci COVID-19 Týdenní tisková konference Čtvrteční ráno.

Zákon o „endgame“ epidemie v Utahu, HB294„Vyžaduje ukončení všech státních a místních zdravotních objednávek v den, kdy Utah dosáhne prahové hodnoty ve třech regionech: 14denní průměr stavu je nižší než 191 na 100 000 lidí, což je průměrné použití COVID-19 na JIP po dobu sedmi dnů. Méně než 15% V Utahu bylo přiděleno 1 633 000 základních dávek vakcíny COVID-19.

Stát v současné době splňuje standard v prvních dvou regionech, a to od pátku. Míra 14denních případů je nyní 163,1 na 100 000 lidí a průměrné použití COVID-19 na JIP za poslední týden je nyní 12%. Celkem bylo státu Utah přiděleno 1 525 710 počátečních dávek vakcín.

První dávka vakcíny Pfizer a Moderna plus jednotlivá dávka vakcíny Johnson & Johnson jsou základní dávky. Utahské ministerstvo zdravotnictví očekává, že v příštích několika týdnech dosáhne 1 633 000 základních dávek.

X