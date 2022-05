Rychlý rozhovor: Mell Reasco – University of Georgia Athletics

podle john frison

Studentka tenisu v Gruzii Mel Rescue Byla to moje první sezóna s Bulldogs. S celkovým rekordem 27-8, včetně kombinovaného rekordu 14-4 ve čtyřhře na prvním nebo druhém místě – je to 5-0 na prvním místě, včetně dvojice vítězství v NCAA Championship v první a druhé směně na konci MINULÝ TÝDEN – Reasco již získal All-America Awards a místo v nadcházejícím turnaji NCAA ve dvouhře.

Reasco se narodila v Quitu v Ekvádoru a po své vynikající juniorské kariéře si nebyla jistá, co očekávat od univerzitního tenisu. Byla to její první zkušenost s týmovým tenisem a brzy zjistila, že se jí to líbí. Velmi ráda také tancuje a říká, že je to způsob, jak relaxovat ve volném čase mimo školu a tenis.

Během krátkého rozhovoru nedávno Reasco mluvila o svém prvním roce na univerzitním tenisu, o tom, jak se učila angličtinu, když byla mladá, o tanci a mnohem více. Zde je několik z toho, co musela říct:

Frison: Jaký byl tvůj první rok? Bylo to o tom, co jste očekávali?

Risco: Když jsem sem přišel, nebyl jsem si jistý, jestli chci jít na univerzitu. Celá moje rodina chtěla, abych se okamžitě stal profesionálem, ale s mým trenérem jsme se rozhodli jít na univerzitu. Říkal jsem si, že by bylo dobré vyrůst a také chodit do školy.

Když jsem sem přišel, nebyl jsem příliš nadšený, ale po několika měsících jsem si řekl: ‚Je skvělé být tady a hrát jako tým. V profesionálních ligách tak nehrajeme.

Frison: Bylo pro vás být součástí týmu překvapivě zábavné?

Risco: Bylo to skvělé, protože ve špatných dnech víte, že budete mít někoho, kdo vás podpoří. A pokud se ten den na hřišti necítíte dobře, vždy se vám snaží pomoci jít dál. I když prohrajete, víte, že tým stále může vyhrát. Když hrajete s týmem, stále máte šanci a víte, že bojujete o víc, než jste. Pro mě to byla dobrá věc.

Frison: Jste z Ekvádoru a v tomto týmu jsou hráči z České republiky, Thajska a mnoho dalších hráčů z celého světa a po celých Spojených státech, jaký je to pocit být součástí tohoto různorodého týmu?

Risco: Nejprve jsem si myslel, že to budou jen Američané, a měl jsem takovou představu o vysoké škole a bylo to trochu děsivé, protože téměř celý život jsem se pohyboval v mnoha různých kulturách, takže být v tom týmu to bylo lépe pro mě a cítil jsem se pohodlněji.

Frison: Jaký byl váš první zápas v Gruzii? Věděl jsi hodně o fotbale, když jsi sem přišel?

Risco: O fotbale jsem toho moc nevěděl a ještě jsem se potřeboval naučit nějaká pravidla, ale prostředí je opravdu dobré. Byl jsem na stadionech, protože můj táta byl profesionální fotbalista a můj bratr profesionální fotbalista, takže jsem byl na stadionech, myslel jsem, že mi to bude chybět, protože jsem vždycky chodil na jejich zápasy, ale fotbalový zápas byl opravdu skvělý.

Přišel jsem sem a vyhráli natty, což je naprosto úžasné.

Frison: Jste evidentně velmi dobrý sportovec, zkusil jste někdy jít ve šlépějích svého otce a hrát fotbal?

Risco: Ne, nikdy jsem neměl rád fotbal. Nevím, asi je to tím fyzickým kontaktem. Také jsem nechtěl dělat to, co dělá můj bratr [laughs]tak jsem si udělal po svém.

Frison: Když myslíte na domov, co vás napadne?

Risco: Jídlo mi tu chutná, ale doma jsem toho moc nejedl, jako v restauracích. Bylo to prostě tolik domácí kuchyně a to mi moc chybí. Miluji cestování a když jsem žil v Ekvádoru, hodně jsem cestoval, takže jsem byl mimo domov a příliš mě to neovlivnilo, že jsem pryč.

Frison: Kdo je nejvtipnější člověk v týmu?

Risco: Nevím. Říkají, že jsem to já [laughs]ale myslím, že Mia (Nirundorn) je velmi tichá, ale když něco řekne, řekne něco opravdu vtipného a všechny rozesměje.

Frison: Jste velmi dobrá angličtina, takže jak jste byli mladí, když jste se ji začali učit? A jak moc ses zlepšil od doby, co jsi tady?

Risco: Do 14 let jsem chodil do běžné školy a naučili mě trochu anglicky. Hodně mi pomohlo cestovat po světě, protože to potřebuješ. Na to, že jsem tady, mluvím hodně anglicky – ale musím se ještě zlepšit. Někdy říkám zaostalé věci; Ve španělštině dáte popis na první místo (před podstatné jméno), ale v angličtině ho umístíte až za a někdy se mi to plete. Myslím, že se to zlepšuje a děvčata mi hodně pomáhají.

Frison: Myslím, že to děláš dobře. Není snadné udělat pohovor v druhém jazyce. Co děláš, abys utekl ze školy a tenisu?

Risco: Moc rád tancuji a rád sleduji TikToks. Tohle je moje zábava. Opravdu miluji tanec.

Frison: Roztančil jste své spoluhráče?

Risco: Ano, jsou opravdu špatné [laughs]. Učím je nějaké pohyby, ale je to škoda [laughs].

(Tyto otázky a odpovědi byly kvůli délce a srozumitelnosti mírně upraveny.)