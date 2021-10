Starý klip ukazující zrození filmu „Get Over Here“ Mortal Kombat

Bude vám odpuštěno, že si myslíte, že každá akce a každý systém, který jste si ve videohře užili, byl naplánován do nejmenších detailů. Ale hej, někdy je to jen nápad přijít k toběA výsledky obstály ve zkoušce časem.

Zde je například skvělý starý videoklip, který byl odstraněn z archivu lidský kombat partner–Tvůrce Ed Boon, před 30. výročím série v příštím roce. Obsahuje velké množství zákulisních záběrů z vytvoření původní hry-To je věc, kterou Boone již dříve zveřejnil na Twitteru—Ale v tomto případě jde nad rámec pouhého pohledu na herce a ukazuje určitý rychlý vývoj v akci.

To je ono Divoký. Hod kopím štír, jeden z nejikoničtějších tahů v historii bojových her, byl jen … myšlenkou okamžitě, s hercem Danielem Pessinou, připraven na celý workshop živě. Boone podrobně popisuje záběry v některých svých navazujících tweetech a vysvětluje věci, jako je pro herce důležité určit počet snímků použitých k zachycení pohybu a jak části hodu skončily pomocí „recyklované“ animace.

Rozhodně jsme se hodně připravovali na natáčení videa, ale během natáčení nám přišly nějaké nápady. Kopím štíra to začalo slovy „Víš, jaký nádherný pohyb zadkem?“. Odtud můžete být mouchou na zdi a uvidíte, jak pracujeme na detailech.

Jedním z takových detailů byla rychlost, s jakou štír hodil kopí, které muselo být rychlé, aby mohlo překvapit soupeře. To znamená zachovat jednoduchost animace a velmi málo snímků. Také jsme chtěli, aby kopí přešlo přes kachního protivníka, takže jsme ho drželi ve výšce hrudníku.

Paměť byla tak úzká, že jsme ani nezaznamenali žádné pohyby reakcí oběti. Místo toho jsme si půjčili z jejich stávajících rámců animací. Můžete nás slyšet mluvit o opětovném použití „knockoutové“ animace oběti, když jsou zpočátku zasaženy bajonetem.

Rovněž jsme si půjčili oběti „smrtelné závratě“ pneumatiky, abychom ukázali její strnulost poté, co do ní byli vtaženi. Opětovné použití stávající animace byl jedním z mnoha triků, které jsme použili k záchraně paměti, což bylo v roce 1991 velmi omezené.

Některé věci mě rozesmějí, když to sleduji o mnoho let později. Pokuste se spočítat, kolikrát vidíte moji paži vyčnívající z pravé strany (ninja), jak se snaží znázornit pohyb. Také slyšet Vložte tweet Popište, jak chce, aby lano vypadalo jako had tím, že řekne „šššššš“.

Také … všimli jste si, jak malý Ed Boone opravdu rád používá slovo „WAH“ k popisu věcí? Co je to za nesmysl?

Konečně, i když jsme s tvorbou této klasické akce hodně spolupracovali (fx, zvuky), bylo stále skvělé vidět zárodek myšlenky, která se nakonec stala velmi synonymem pro Mortal Kombat, tolikrát kopírovaná v budoucích hrách, filmech, TV, animace a komiksy!