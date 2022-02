Nicola Sturgeonová: Spiknutí nezávislosti torpédováno, protože SNP čelí „dohody o urovnání“ ve výši 380 miliard liber | Politika | Zprávy

Téměř osm let po první neúspěšné kampani za nezávislost Skotska chce skotská první ministryně Nicola Sturgeonová další referendum o této otázce do konce roku 2023. Dlouholetá vůdkyně SNP vyjádřila přání, aby Skotsko vstoupilo do Evropské unie, a dokonce navrhla, aby země mohla přijmout euro jako svou měnu jako nezávislá země. To bylo z velké části způsobeno brexitem, proti kterému Skotsko během referenda o EU v roce 2016 hlasovalo velkým rozdílem 62 procent ku 38 procentům.