Skotská Premier League: Je to nejtěžší sezóna být trenérem?

Derek McKinis a Neil Lennon v posledních týdnech opustili své role v Aberdeenu a Celticu

Na pozadí pandemie v bezkonkurenční sezóně polovina z 12 klubů skotské Premier League opustila svého trenéra.

Derek McKinis se stal posledním, kdo opustil úřad v pondělí, když jeho působení v Aberdeenu skončilo po osmi letech.

Je obrat vyšší než obvykle a je to nejtěžší sezóna pro manažera v Premiership?

Kdo zatím spadl?

Kampaň byla téměř kompletní čtyři měsíce před prvním odjezdem, protože Gary Holt rezignoval na konci listopadu v Livingstonu s třetím místem.

Do konce roku se v dolní polovině potýkaly další dva týmy s novým mužem u kormidla poté, co byl Stuart Kitelwell vyhozen z okresu Ross a Stephen Robinson rezignoval z Motherwell.

Odchod Alexe Dyera z Kilmarnocku na konci ledna ohrožený sestupem a McCainův čtvrtý odchod z Aberdeenu byl „vzájemným souhlasem“ a rezervoval rezignaci Neila Lennona na keltské straně, jednu sekundu za Rangers.

Jak končí McInnesova éra, Rangers opustili Stevena Gerrarda jako nejdéle sloužícího manažera první divize. Gerrard nebude ve funkci až tři roky do poloviny května, což zdůrazní nejistou povahu života předsedy Premier League.

Tuto skutečnost uznal druhý nejdelší úřadující funkcionář této pozice, Brian Rice z Hamilton Academy.

„Řízení je v dnešní době opravdu těžké,” říká Rice. „Nebylo to to, co před 20 nebo 30 lety.” “ Sociální média hrají velkou roli, ale známe rizika práce, ještě než se do ní pustíme.

„Jednu minutu dostanete poplácení po zádech, další minutu kopnutím do zad. Ale pokud se bojíte, že vás to ovlivní a přejde to k hráčům.“

Co říkají statistiky?

Šest odjezdů se jeví jako nadměrné, což potvrzuje srovnání z minulého desetiletí.

Bez vyloučení mimosezónních změn a šéfů, kteří z vlastní vůle přešli na jinou práci – řekněme přesun Brendana Rodgersa z Celticu do Leicesteru v roce 2019 – je tato kampaň nejvyšší kombinovanou incidencí zmatků v managementu za posledních deset let.

Pouze 2018-19 – když šest klubů změnilo trenéra – se mohlo rovnat současnému součtu, zatímco v předchozí sezóně se nastěhovalo pět trenérů, včetně vyhození Iana Cathera z Hearts několik dní před úvodním zápasem.

Ze zbývajících osmi sezón byly čtyři roční období nejvyšší při čtyřech příležitostech.

Přerušení termínu je daleko od klidných dnů 2013–2014, kdy o práci přišel pouze jeden manažer – Pat Finlon v Hibernianu.

Proč je to tolik?

Skotský fotbal nikdy nebyl tak plný peněz, ale málokdy pocítil finanční tlak jako v této sezóně.

Vzhledem k tomu, že Covid-19 diktoval, že drtivá většina her se odehrává bez diváků – kromě hrstky hrané před několika stovkami – byly rozpočty tvrdě zasaženy.

Sezónní lístky, peníze v televizi, tok plateb za zhlédnutí a dostupnost vládních dotací pomohly omezit ztráty, ale snižování a odkládání mezd bylo v celé anglické Premier League běžné, protože tento termín poškozoval novou finanční realitu.

Manažeři tedy mají méně zdrojů na práci, ale očekávání nebyla souběžně zmírněna.

Bez možnosti, že na začátku příští sezóny budou stadiony plné, vyhlídka na sestup představuje další ekonomický úder dostatečný k šíření paniky kolem dolního toku divize.

Tři ze současných nižších čtyř nahradili svého manažera v zoufalém pokusu vyhnout se tomuto scénáři soudného dne.

„Tlak ohromně vzrostl.“

Bývalý manažer Hearts and Scotland Craig Levine

Břemeno všeho padlo na bedra manažerů. Zabývají se situací COVID-19 a otevřeně mluví o věcech, o kterých ve skutečnosti nevědí.

Tlak dramaticky vzrostl na každého manažera najatého během této doby. Je opravdu nespravedlivé hromadit veškerý ten tlak a nezůstávat u trenéra, zvláště pokud pro vás předtím udělal dobrou práci.

Ředitelem Partek Thistle je Ian McCall

Funkci manažera je třeba vnímat delší dobu, ne více než 12 her, což je směšné.

Osm nebo devět manažerů [throught the SPFL] Opuštění jejich příspěvků během Covidu je podle mě nespravedlivé. Práce se za poslední rok úplně změnila, někteří muži si vedou lépe než jiní – dělá z nich lepší manažery? Je to opravdu kruté.