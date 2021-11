Ve volbách do Interpolu dominují autoritářské režimy

Díky „Red Notice“, novému filmu Netflixu s Dwaynem Johnsonem, Gal Gadot a Ryanem Reynoldsem, si Interpol užívá nově nabyté slávy.

ICPO samozřejmě není to, co si Hollywood představuje. Interpol zločince nepronásleduje. Ve skutečnosti je to podobné jako elektronická nástěnka, na kterou mohou policejní agentury po celém světě zveřejňovat oznámení o hledaných osobách.

Ale být na této nástěnce vám může způsobit spoustu problémů. Mohli byste být zatčeni. Váš bankovní účet může být uzavřen. V nejhorším případě byste mohli být předáni k soudu v zahraničí.

Spousta červených oznámení na nástěnce INTERPOLu je legitimní. Ale málo to není.

Diktatury a autoritářské režimy po celém světě – z nichž téměř všichni jsou členy Interpolu – uznaly, že tato Rudá oznámení jsou dobrým způsobem, jak obtěžovat jejich nepřátele. Tento typ obtěžování je porušením pravidel INTERPOLU.

Během posledních několika let autoritářské režimy prosazovaly kontrolu nad vedením Interpolu, které volí Valné shromáždění Interpolu.

V roce 2016 Valné shromáždění zvolilo šéfa čínské politické policie do čela Interpolu. V roce 2018 se agent ruského prezidenta Vladimira Putina přiblížil vítězství v prezidentském úřadu Interpolu.

Minulý týden se na Valném shromáždění konalo poslední kolo voleb a výsledky byly tak špatné, jak jen mohly být.

členské státy INTERPOL zvolit Ahmed Nasser Al Raisi, generální inspektor ministerstva vnitra Spojených arabských emirátů, jako nový šéf policejního sboru. Al-Raisi byl obviněn z důvěryhodnosti mučení, zatímco Spojené arabské emiráty jsou známým agresorem a rostoucím finančníkem INTERPOLU.

A nejlepší volba Byl k dispozici u policejního veterána z České republiky. Ale tím, že získal téměř 70 % konečných hlasů, ten hlavní vyhrál relativně snadno.

Předsednictví INTERPOLu je důležité, ale přímý dohled nad INTERPOLem je spíše 13členným výkonným výborem, který zahrnuje prezidenta. Valná hromada INTERPOLU také zvolila 11 nových členů do výboru.

Z těchto jedenácti členů jsou pouze tři – z USA, Španělska a Spojeného království – z demokracií s dobrými výsledky v INTERPOLu. Dva další, z Brazílie a Argentiny, patří ke slabším demokraciím.

Tři další jsou z Nigérie, Keni a Indie, všechny demokracie s přebujelou korupcí a špatnými záznamy Interpolu. Zbývající členové výboru patří k autoritářským režimům v Turecku, Číně a Súdánu. Turecko a Čína patří mezi nejhorší rekordy Interpolu na světě.

V nejlepším případě mají v porotě mizivou většinu země zneužívající nebo autoritářské – Spojené arabské emiráty, Nigérie, Keňa, Indie, Turecko, Čína a Súdán. V nejhorším případě by Spojené státy, Španělsko, Spojené království a Česká republika (která má jediné zbývající křeslo) mohly hlasovat v poměru 2:1.

A zprávy mohou být ještě horší. Valné shromáždění INTERPOLu také zvolilo sedm nových členů do svého odvolacího orgánu, Dozorčího výboru Interpolu.

Výsledky zatím nejsou k dispozici. Pokud ale pověření převezmou autoritářské režimy, demokracie ztratí kontrolu nad Interpolem úplně.

To by byl špatný výsledek z několika důvodů. Za prvé, na rozdíl od některých jiných mezinárodních organizací odvádí INTERPOL skutečnou práci. Je to opravdu důležité.

Za druhé, nebylo žádným tajemstvím, že SAE, Čína a Turecko hrají roli ve vedení Interpolu. V The Heritage Foundation na to upozorňujeme roky.

Za třetí, mnoho členských zemí INTERPOLu hlasovalo pro tyto špatné kandidáty. A pokud budou hlasovat pro násilníky, není důvod se domnívat, že sami systém nezneužijí nebo že podpoří reformy potřebné k zastavení zneužívání.

To byla skvělá příležitost vést Spojené státy. Amerika platí větší podíl z rozpočtu Interpolu než kterákoli jiná země a nechce nic jiného, ​​než aby se Interpol řídil svými vlastními pravidly.

Nebezpečí autokratického přivlastňování bylo zřejmé. Volby nebyly překvapením.

Autoritativní režimy však zvítězily. V důsledku toho mohou Američané očekávat, že INTERPOL bude v příštích čtyřech letech ve zprávách mnohem více. Ale budou to skuteční padouši – ne Johnson, Gadot a Reynolds z Hollywoodu – kdo bude hrát v titulních rolích.

Tento kousek se původně objevil Denní signál