Objev nejstarší černé díry ve vesmíru

Vědci ve středu oznámili objev nejstarší černé díry vůbec, 13 miliard let starého objektu, který ve skutečnosti „užírá“ svou hostitelskou galaxii k smrti.

Astronomové tento objev učinili pomocí vesmírného dalekohledu Jamese Webba.

Nejstarší supermasivní černá díra je překvapivě velká a její hmotnost je několikamilionkrát větší než naše Slunce. Skutečnost, že existovaly tak brzy ve vesmíru, „zpochybňuje naše předpoklady o tom, jak se černé díry tvoří a rostou“, podle prohlášení centra. Cambridgeská univerzita ve Spojeném království

Zprávy o objevu byly zveřejněny ve středu ve studii „Malá, silná černá díra na začátku vesmíru.“ V recenzovaném časopise Příroda.

„Bufet pro černé díry“

„Je příliš brzy na to, abychom viděli takto masivní černou díru ve vesmíru, takže musíme přemýšlet o jiných způsobech, jak by se mohla vytvořit,“ řekl hlavní autor. Roberto Maiolino, z Cavendish Laboratory v Cambridge a Kavli Institute of Cosmology. „Velmi rané galaxie byly velmi bohaté na plyn, takže byly bufetem pro černé díry.“

Astronomové věří, že supermasivní černé díry nalezené v centrech galaxií, jako je Mléčná dráha, narostly do své současné velikosti za miliardy let, uvádí University of Cambridge. Ale velikost této nově objevené černé díry naznačuje, že se mohou tvořit různými způsoby: mohou se „narodit velké“ nebo mohou pohltit hmotu rychlostí pětkrát vyšší, než se dříve považovalo za možné.

„Tato černá díra v podstatě jí [equivalent of] „Úplné slunce každých pět let,“ řekl Maiolino. NPR. „Ve skutečnosti je mnohem vyšší, než jsme si mysleli, že je pro tyto černé díry možné.“

Teleskop Jamese Webba představuje „novou éru“ v astronomii

Vesmírný dalekohled Jamese Webba, který byl vypuštěn v roce 2021, je největší a nejvýkonnější astronomická observatoř, která byla kdy vyslána do vesmíru.

Během dvou let Webbova provozu poskytl teleskop ohromující pohledy na planety, galaxie, hvězdy a další části vesmíru naší sluneční soustavy, které nikdy předtím nebyly viděny.

„Je to nová éra: obrovský skok v citlivosti, zejména v infračerveném poli, je jako přes noc upgradovat z dalekohledu Galileo na moderní dalekohled,“ řekl Maiolino. „Než se objevil web, myslel jsem si, že možná vesmír není tak zajímavý, když jste překročili hranice toho, co jsme mohli vidět pomocí Hubbleova vesmírného dalekohledu. Ale tak to vůbec není: vesmír byl velmi štědrý v tom, co nám ukazuje.“ a to je jen začátek.“

Přispívající: Eric Lagata, USA TODAY; Associated Press