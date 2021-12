Ano, na východním pobřeží je spousta velkých bílých žraloků. Ne, to není důvod k obavám.

Ve vodách u východního pobřeží se pohybují žraloci. Mnoho z nich.

kterýkoli den tohoto týdne, Ocearch sledovač žraloků online, která sleduje pohyby žraloků a dalších mořských tvorů kategorizovaných pro výzkum, zaznamenala více než 80 velkých bílých žraloků pronásledujících západní Atlantik. Dravce lze vidět, jak objímají východní pobřeží od New Yorku po Floridu.

v Nyní Virální„Na východním pobřeží se hromadí žraloci,“ vtipkoval uživatel Twitteru s tagem @punished_stu, čímž podnítil vše od zvědavosti po obavy o mořské vyznavače.

Chris Fisher, zakladatel neziskové organizace Ocearch, ale řekl, že není neobvyklé vidět v tuto roční dobu u východního pobřeží hejna velkých bílých žraloků.

„To je velmi normální,“ řekl a dodal, že žraloci obvykle loví v severním Atlantiku, než v zimě migrují na jih.

„V létě a na podzim míří do Nové Anglie a Atlantické Kanady,“ řekl Fisher. „Tam se živí, bobtnají a přibývají na váze, a když se počasí začne ochlazovat, přesunou se do svého zimního prostředí, především mezi Cape Hatteras a Cape Canaveral.“

Výzkumníci z Ocearch vybavují žraloky satelitními zařízeními, která sledují jejich migraci. Chris Ross / OCEARCH

Ocearch již více než deset let označoval a Sledujte žralokya mořské želvy, tuleni a další mořská zvířata ve světových oceánech. Subjekty byly vybaveny satelitními přístroji, které zaznamenávaly „zvuky“ s údaji o poloze, když pronikly na hladinu vody.

Sledovací web a aplikace Ocearch se staly zábavnými nástroji pro občany vědců, které lidem umožňují sledovat klikaté cesty a cestovní záznamy různých mořských tvorů. Je možné například vidět klikaté cestičky dospělého člověka Velký bílý žralok jménem Caroline Podél východního pobřeží od jeho prvního označení v roce 2019. Nebo méně rozsáhlý roaming Žralok mako s názvem Fast Ball, kterou najdete v Mexickém zálivu.

Ale kromě toho, že projekt poskytuje pohled do života v oceánu pro širokou veřejnost, shromažďuje cenná data pro vědeckou komunitu. Například stopaři otevírají okno do kdysi nepolapitelného života velkých bílých žraloků, řekl Fisher, což výzkumníkům umožňuje rok co rok sledovat jejich stravovací návyky, reprodukční vzorce a sezónní migrace.

„Život velkých bílých žraloků u východního pobřeží Spojených států je nejkomplexněji prozkoumán a nyní je tou nejlépe pochopenou skupinou velkých bílých žraloků na světě,“ řekl Fisher.

Výsledná databáze také pomáhá vědcům sledovat širší oceánský ekosystém. Vzhledem k tomu, že velcí bílí žraloci jsou vrcholoví predátoři, jejich zdraví a zvyky mohou odrážet zvraty v potravním řetězci. Pokud se například některé skupiny ryb nebo tuleňů v jedné oblasti vyskytnou, vědci mohou vidět změny v tom, kam žraloci chodí lovit a krmit se.

Stejně tak Fisher uvedl, že iniciativa pro sledování žraloků shromažďuje informace, které lze v budoucnu použít k posouzení Účinky změny klimatu. Vědci se mohou ponořit do dat Ocearch, aby viděli, jak jsou žraloci a další mořský život ovlivněni rostoucí teplotou vody, měnící se cirkulací oceánů a dalšími důsledky globálního oteplování.

„Dáváme podíl na zemi kvůli změně klimatu, protože nyní dokumentujeme pohyb žraloků,“ řekl Fisher. „Pak, za 10 let ode dneška nebo za 20 let ode dneška, budeme moci znovu udělat projekt jako je tento a uvidíme, zda došlo k nějakému posunu v jejich migraci. Tato základní data vytváříme nyní.“