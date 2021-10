Opravdu rychlá diskuze Velmi těžké věci Vážně, tato otázka, o které mluvíte, je, zda máte vakcínu proti COVID-19, nebo pokud máte masku, znamená to, že vám chybí víra. Viděli jsme to jako požehnání pro zdroje a víte, že Pán poskytl ochranu. Takže absolutně řeknu, že to není nedostatek víry v péči o druhé. Myslím, že věci jako vakcíny a masky jsou vždy tím, co Bůh dělá. Pomozte nám chránit slabé. Nyní nebyla žádná další otázka, a to byla otázka pro lékařského odborníka a bylo to o vakcínách mRNA. je dr. Audrey Corbett. Mohou vám Pfizer a MODERNA skutečně poskytnout pokrytí a jak fungují vakcíny mRNA? Víte, co jim dáte, mohou jíst. Naučte TMHE rybařit a jíst po celý život. Vakcíny mRNA vám tedy v zásadě dávají kód, který vašemu systému IMNEMU řekne, jak si samotný protein SPIKE vyrobit. Jsou přidány, aby na ně vaše tělo mohlo reagovat, vytvořit imunitní odpověď a zjistit, jak se v případě potřeby bránit pokrytí, pokud chcete vidět celou konverzaci. Jak jsem řekl, proběhla vážná diskuse. Vložili jsme odkaz

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí hlásí 46 dalších úmrtí na COVID-19 v Oklahomě; Bylo přidáno více než 1400 nových případů Aktualizováno: 11:09 CDT 1. října 2021

Ministerstvo zdravotnictví Oklahomy v pátek nahlásilo 1 452 nových případů COVID-19 v celém státě, čímž se celkový počet pozitivních případů ve státě zvýšil na 615 217 zraněných. Byly hlášeny nové případy. Podle CDC/NCHS byl prozatímní počet mrtvých státu 10 332 k pátku; To je 46 úmrtí ve srovnání s aktualizací z předchozího dne. >> COVID-19 v Oklahomě: nové případy, úmrtí, super případy, sazby očkování Zdravotní úředníci uvádějí, že celkem je 11 494 aktivních případů a třídenní průměr nedávných hospitalizací je 1 077. Úředníci také uvádějí, že existuje 30 případů léčby děti. Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že mění způsob, jakým jsou hlášeny úmrtí na COVID-19, ve snaze ukázat „včasný" obraz dopadu této choroby v Oklahomě. Do budoucna představitelé OSDH uvedli, že zahrnou předběžný počet úmrtí poskytovaný CDC/NCHS do každodenních aktualizací. >> Věděli jste? Jak získat očkovací látku proti COVID-19 v Oklahomě: Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí prozatímní počet úmrtí poskytuje nejúplnější a nejpřesnější obraz o životech ztracených kvůli COVID-19. Vycházejí z úmrtních listů, jsou nejspolehlivějším zdrojem údajů a obsahují informace, které jinde nejsou k dispozici, včetně zdravotního stavu, rasy, etnického původu a místa úmrtí. Další informace o předběžném počtu úmrtí najdete zde, podrobnosti získáte od ministerstva zdravotnictví Oklahomy.