Americký virus Corona: Závod mezi variantami a vakcínami ve Spojených státech bude úzkou výzvou, varují odborníci a omezení uvolňování nepomáhají

„Brzy to bude hovor,“ řekl v úterý CNN dr. Ashish Jha, děkan Fakulty veřejného zdraví na Brown University. “my Roubování opravdu dobře To je dobrá zpráva. Tyto změny se velmi rychle šíří po celé zemi, a to je špatná zpráva. “

„Podle mě by vakcína měla zvítězit,“ dodal Jha. „To je velká věc, ale: to, co Texas, Mississippi a další státy dělají, aby se uvolnily a zbavily se příkazů masek a jednání, jako by se vše vrátilo do normálu, a to rozhodně klesá spolu s proměnnými.“

Guvernéři Texasu a Mississippi patří mezi nejméně tucet státních vůdců, kteří tento měsíc zmírnili omezení – mnozí připisují vylepšené počty Covid-19 a zvýšené očkování.

Ale v 15 státech byly nové případy Covid-19 hlášené během týdne, který skončil úterý, nejméně o 10% vyšší než minulý týden, podle údajů z Univerzita Johna Hopkinse. Ve dvou z těchto států – Minnesotě a Michiganu – byly případy podle údajů o 40% vyšší než v předchozím týdnu.

K této zprávě přispěli Deidre McPhillips, Jamil Lynch, Gregory Lemos, Gisela Crespo a Michael Needleman.