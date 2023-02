Nejdelší bitva války si v „srdci Ukrajiny“ vyžádá vysokou cenu

Kyjev, Ukrajina (AP) – Dříve si návštěvníci prohlíželi Bakhmutovy budovy z konce 19. století, procházeli se v jeho růžovém parku u jezera a vychutnávali si šumivé víno vyráběné v historických podzemních jeskyních. Tehdy bylo toto město na východní Ukrajině oblíbeným turistickým cílem.

už ne. Nejdelší bitva ruské války Toto město solných a sádrových dolů se změnilo na město duchů. Navzdory ostřelování a ostřelování a pokusům o obklíčení Bakhmuta Šest měsíců do něj ruské jednotky nevtrhly.

Ale taktika spálené země znemožnila civilistům, aby tam měli jakékoli zdání života.

„Teď je to peklo na zemi, nenacházím dost slov, abych to popsal,“ řekl ukrajinský voják Petro Volušenko, na bojišti známý jako Kámen.

Volušenko, původem z Kyjeva, dorazil do regionu v srpnu, kdy začala ruská ofenzíva, a od té doby tam slaví narozeniny, Vánoce a Nový rok.

Čtyřiačtyřicetiletý muž viděl, jak se město, které leží asi 100 kilometrů od ruských hranic, postupně proměnilo v pustinu sutin. . Poukázal na to, že většina domů byla zničena bez střech, stropů, oken a dveří, takže se staly neobyvatelnými.

Z 80 000 obyvatel před válkou jich zůstalo jen pár tisíc. Málokdy spatří světlo světa, protože většinu času tráví ve sklepích, kde se ukrývají před zuřivými boji kolem a nad nimi. Město se neustále chvěje slabým zvukem výbuchů, svištěním minometů a neustálým soundtrackem dělostřelectva. Kdekoli je potenciální cíl.

Bakhmut se nachází v Doněcké provincii, jedné ze čtyř provincií, které Rusko na podzim nezákonně anektovalo – ale Moskva má pod kontrolou pouze polovinu z nich. K dobytí zbývající poloviny nemají ruské síly jinou možnost, než projít přes Bakhmut, který poskytuje jediný přístup k větším ukrajinským městům od doby, kdy ukrajinské síly v září znovu dobyly Izjum v Charkovské provincii, říká Mykola Beliskov, ukrajinský výzkumný pracovník. Národní institut pro strategická studia.

„Bez dobytí těchto měst nebude ruská armáda schopna plnit svěřené politické poslání,“ řekl Beliskov.

Úpadek Bachmutu začal během léta Poté, co Rusko dobylo poslední velké město v sousední provincii Luhansk. Poté nalilo vojáky a vybavení do dobytí Bakhmutu a Ukrajina udělala totéž, aby ho bránila. Pro Rusko bylo město o krok blíže k jeho cíli dobýt zbývající území v Doněcku ovládané Ukrajinou.

Ze zákopů za městem se obě strany dokopaly k tomu, co se změnilo ve vyčerpávající patovou situaci, když se Ukrajina vrátila na svá území na severu a jihu a ruské letecké útoky po celé zemi zamířily na elektrárny. a další infrastruktura.

Měsíce bojů vyčerpaly obě armády. Vološenko řekl, že Rusko na podzim změnilo taktiku a vyslalo pěchotu, místo aby prozkoumalo frontovou linii hlavně dělostřelectvem.

Beliskov, výzkumník, řekl, že nejméně vycvičení Rusové jdou jako první, aby donutili Ukrajince zahájit palbu a odhalit silné a slabé stránky jejich obrany.

Více vycvičených nebo žoldáckých jednotek Wagner Group, soukromé ruské vojenské společnosti vedené zlotřilým milionářem a známé svou brutalitou. Tvoří zadní voj, řekl Beliskov.

Ukrajina kompenzuje nedostatek těžké techniky lidmi ochotnými vydržet až do konce, řekl Beliskov.

Řekl: „Jsou lehce vyzbrojeni, bez dostatečné dělostřelecké podpory, kterou nelze vždy poskytnout, a vydrží a odrážejí útoky tak dlouho, jak je to možné.“

Výsledkem je, že se předpokládá, že bitva měla za následek strašlivé ztráty vojáků jak pro Ukrajinu, tak pro Rusko. Není známo, jak smrtící: žádná strana neříká.

řekl Lawrence Friedman, emeritní profesor válečných studií na King’s College London.

Institut pro studium války nedávno oznámil, že Wagnerovy síly zaznamenaly více než 4 100 zabitých a 10 000 zraněných, včetně více než 1 000 zabitých mezi koncem listopadu a začátkem prosince poblíž Bakhmutu. Čísla nelze ověřit.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedávném projevu označil situaci v Bachmutu za „extrémně obtížnou“.

Jsou to neustálé ruské agrese. Neustálé pokusy prolomit naši obranu,“ řekl,

Stejně jako Mariupol – přístavní město ve stejné provincii, které Rusko nakonec dobylo po 82denním obléhání, které nakonec vyvrcholilo masivní ocelárnou, kde se odhodlaní ukrajinští bojovníci drželi vedle civilistů – získal Bakhmut pro své obránce téměř mýtický význam.

„Bachmut se již stal symbolem neporazitelnosti Ukrajiny,“ řekl Volušenko. „Bachmut je srdcem Ukrajiny a budoucí mír těch měst, která již nejsou okupována, závisí na rytmu, kterým bije.“

Prozatím je Bakhmut stále zcela pod kontrolou ukrajinské armády, i když spíše jako pevnost než místo, které lidé navštěvují, pracují nebo milují. V lednu Rusové dobyli město Solidar, které se nachází méně než 20 kilometrů (asi 12 mil), ale jejich postup byl podle vojenských analytiků velmi pomalý.

To jsou míry pokroku, které nám nedovolují mluvit o vážných útočných akcích. „Je to pomalý tlak za velmi vysokou cenu,“ řekl Beliskov.

Podél frontové linie na ukrajinské straně poskytují záchranné zdravotnické jednotky naléhavou péči obětem bitvy. Každý den projde 50 až 170 zraněných ukrajinských vojáků jen jedním z několika stabilizačních bodů podél doněcké frontové linie, tvrdí Tetyana Ivančenko, která se dobrovolně přihlásila na východní Ukrajině od vypuknutí separatistického konfliktu podporovaného Ruskem v roce 2014.

Po neúspěchech v Charkově na severovýchodě a v Chersonské provincii na jihu Kreml hladoví po jakémkoli úspěchu, i kdyby to zabralo jedno nebo dvě města, která byla rozbita na trosky. Friedman, emeritní profesor na King’s College v Londýně, řekl, že ztráta Bakhmuta by byla pro Ukrajinu ranou a poskytla by taktické výhody ruským silám, ale nebyla by rozhodující pro výsledek války.

Pro Rusko by to mělo větší hodnotu, kdyby se mu dříve ve válce podařilo dobýt obydlený a nedotčený Bakhmut, řekl Friedman, ale nyní by zajetí dalo jeho silám možnosti, jak dobýt větší část Doněcka.

Dvaadvacetiletý ukrajinský voják známý jako Desiatyi neboli Desátý vstoupil do armády v den, kdy Rusko zahájilo totální válku na Ukrajině. Po měsících strávených obranou regionu Bachmut a ztrátě mnoha soudruhů řekl, že ničeho nelituje.

Nejde o srovnání ceny a ztrát na obou stranách. „Souvisí to s tím, že Ukrajinci umírají, ale umírají kvůli konkrétnímu cíli,“ řekl Desiati, jehož skutečné jméno nebylo z bezpečnostních důvodů uvedeno.

Ukrajině nezbývá nic jiného, ​​než bránit každý centimetr svého území. Země se musí bránit, zvláště nyní, tak horlivě, s mocí a zoufalstvím. To je to, co nám v budoucnu pomůže osvobodit naše okupované země.“

___

Sledujte zpravodajství AP o válce na Ukrajině: https://apnews.com/hub/russia-ukraine