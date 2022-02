Walmart tento týden potvrzuje doplnění zásob PS5 a Xbox Series X – datum, čas a jak je získat

Walmart potvrdil opětovné naskladnění konzole nové generace na tento měsíc a vypadá to, že to bude velké. Prodejce oznámil, že bude obsahovat oba typy Doplnění zásob PS5 A Doplnění zásob Xbox Series X. později tento týden. Ať už hledáte jakoukoli konzoli, tento bod si nebudete chtít nechat ujít.

inzerovat walmart PS5 A Xbox Xbox X Doplnění zásob bude k dispozici ve čtvrtek 24. února ve 12:00 ET. Stejně jako nyní u doplňování zásob Walmartu se očekává, že pokles potrvá nejméně hodinu, přičemž každých 10 minut se uvolňují nové zásoby.

O tomto propadu není třeba spekulovat, informace totiž pocházejí přímo od samotného prodejce. Během víkendu byly seznamy produktů Walmartu aktualizovány poznámkou potvrzující datum a čas naskladnění. Informace byly dále potvrzeny důvěryhodnými zdroji včetně Matt Swider Z zkratka .

Toto naskladnění bude drženo výhradně pro Walmart Plus Jednotlivci. Členství Walmart Plus stojí 98 $ ročně, i když existuje možnost 12,95 $ měsíčně. K dispozici je také bezplatná zkušební verze, ale k těmto doplněním zásob budete mít přístup pouze v případě, že máte placené předplatné Walmart Plus. (můžeš Zaregistrujte se do Walmartu přes tento odkaz).

Doplnění zásob Walmart PS5 (24. února)

Znovu naskladnění Walmart Xbox Series X (přichází 24. února)

Akce na doplnění zásob Walmart – tipy a triky

První věc, kterou chcete udělat, je vytvořit soubor Účet Walmart.com Pokud jej ještě nemáte. Zadejte svou adresu a informace o kreditní kartě, abyste se mohli rychle odhlásit, pokud se zaregistrujete do konzole. Budete také potřebovat znát správné vstupní stránky PS5 ve Walmartu. (Odkazy najdete výše).

Jakmile budou konzoly dostupné ve Walmartu, budete muset jednat super rychle, abyste si konzoli zajistili a koupili. Je však třeba poznamenat, že Walmart má tendenci uvolňovat inventář každých 10 až 15 minut. Pokud tedy konzoli nezískáte na první pokus, zkoušejte dál. Obecně platí, že zásoby Walmartu trvaly 1 až 3 hodiny. Vyplatí se tedy zkoušet dál.

Mnozí uvedli, že přidání PS5 na jejich nákupní seznam jim pomohlo dostat se k PS5. Chcete-li to provést, přihlaste se ke svému účtu Walmart a přejděte na Produktová stránka PS5 ve Walmartu. Klikněte na ikonu „Přidat do seznamu“ pod obrázkem konzoly. Poté budete požádáni o vytvoření názvu pro váš seznam přání.

Až Walmart příště naskladní PS5, měli byste mít možnost přidat konzoli do košíku prostřednictvím seznamu přání (místo toho, abyste přešli na stránku produktu a čekali, až se objeví na skladě.) Opět platí, že váš počet najetých kilometrů se může s touto taktikou lišit. ., Ale on pracoval v minulosti.

Pokud se nechcete přihlásit k odběru Walmart Plus, neztrácejte naději. V nadcházejících týdnech se určitě dočkáme dalších doplňování zásob.

