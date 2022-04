10 našich oblíbených her z letošní show

Některé z nejlepších nadcházejících her, které jsme viděli v galerii

PAX East 2022 byl divný. Bylo to poprvé, co jsem se zúčastnil show od doby, kdy pandemie uzavřela osobní konference. A bylo skvělé vidět v Bostonu znovu staré přátele, nové tváře a spoustu zajímavých indie her.

Celé čtyři dny jsem se procházel po přehlídce a cestou zkoušel spoustu her. Aby bylo jasno, neviděl jsem všechno. Navzdory maximálnímu úsilí a o rok menšímu objemu než obvykle toho bylo na podlaze stále tolik, že jsem neměl příležitost to zkontrolovat.

Ale ze seznamu toho, co jsem viděl, vyčnívalo zejména několik. Takže bez dalších okolků, zde jsou některé hry, které stojí za to vyzkoušet od PAX East 2022.

Lucidní

Vezměte zlomek z každé plošinovky, kterou jste v minulosti vykopali, smíchejte je dohromady a budete někde na fotbalovém hřišti. Lucidní. Má málo Celeste A metroidplus nějaké efekty sprintu v průběhu času a Hyper Light DrifterPřilehlý styl.

Ale přirovnání opravdu neodpovídají tomu, jak ji vidět v pohybu. To vše spojuje ve hře, která působí těsně a rychle, dokonce i v nepřerušovaném demu zpoza zavřených obrazovek. Tento malý samostatný projekt byl jednou z mých oblíbených věcí o víkendu, a i když jsem viděl jen malý výsek, velmi mě zajímá, co má vývojář Eric Manahan v plánu do budoucna.

hledej to pára zde.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

co chci říct víc? TMNT: Shredder’s Revenge Dopadlo to přesně tak, jak jsem doufal. Je živý, optimistický a lze jej snadno zvednout a ovládat.

Je plný kouzel, přesně tak, jak byste chtěli, aby rváč hrál v sobotu ráno. Želvy, Splinter a April se cítí jedinečně a stojí za to přepínat v nabídce a vyzkoušet. Jsem rád, že tento retro spunk je tak dobře tvarovaný.

hledej to pára zde.

golfové prokletí

někdo v Vyžádejte si sekci komentářů mého náhledu Proč tolik nezávislých producentů léčí právě golf. Od té doby uběhlo pár dní a mám chuť golfové prokletí Poskytuje odpověď.

Golf sám o sobě je flexibilní sport. Máte rakety a míček a díru, do které musíte míček trefit. Vše uprostřed je zcela na návrháři; Cyklus může mít tolik zákrutů, kolik chcete. golfové prokletí Přesně to dělá a mění hru velkého golfu na platformovou hru podobnou roguelike, řešení hádanek a plánování tratí plnou náročných a zábavných postav. Je to chytrá reinterpretace v kontextu golfový příběh A jaký golfa zaslouží si pozornost.

hledej to Steam s ukázkou zde.

Signalis

Bylo to demo, které jsem zkoušel na PAX East 2022 Vlastně to samé, co jste hráli lonitakže nemám moc o čem referovat Signalis Přede mnou.

To je také neuvěřitelně dobrá věc, protože jsem byl více než šťastný, že mohu znovu hrát tak skvělou show a stále se těším na celý zápas. Tento survival horor, sci-fi s klasikou upír Pocity jsou v mém seznamu sledovaných vysoko. Pokud milujete hrůzu nadpozemské technologické rozmanitosti, nenechte si ji ujít Signalis utéct dříve.

hledej to pára zde.

Těhotenské bohoslužby

Tohle pro mě bylo jedno z největších překvapení. Ne proto, že bych si toho nebyl vědom Těhotenské bohoslužby; Viděl jsem to objevit ve vitrínách a upoutávkách. Ale nemyslel jsem si, že jsem pro to cílovou demografickou skupinou.

Za nesporně příjemným kontrastem mezi jemným a ponurým, za roguelitským hnutím, je aspekt řízení stavby základny. Získal mou pozornost. Budování kultu koneckonců znamená budování. A já jsem tak dychtivý postavit si své vlastní rozkošné zvíře, které budu následovat Těhotenské bohoslužby Konečně padá.

hledej to pára zde.

LEGO Practalis

Málokterá hra tak zachytila ​​mé dětství LEGO Practalis, hra o fyzice a LEGO kostkách na stejné úrovni. Je to zábavné dobrodružství v diorámickém světě, které vám umožní řešit problémy pomocí sad plastových kostek.

Spojte je dohromady, poté je pošlete přes robota a zjistěte, zda je to opravené. Je to překvapivě jednoduchý koncept Funguje to velmi dobře Ve světě Lega. zůstaňte naladěni Bricktales Pokud chcete více praktických sestav ve svých virtuálních zážitcích Lego.

hledej to pára zde.

mechová rez

Podařilo se mi chytit místo mechová rez Nastavení je v oblasti výšky PAX mezi schůzkami, což bylo samo o sobě překvapením. Získalo si tam spoustu fanoušků a po hraní je snadné pochopit proč.

mechová rez Má prvky olověného pekla, metroidA Contradokonce Elektronická komanda. Vypadá skvěle, skvěle se hraje a prolézt mezerami s mými sudy planoucími nad nepřáteli bylo neuvěřitelné. Kontroluje neskutečné množství políček a i v krátkém demu udělala dlouhotrvající dojem.

hledej to Steam s ukázkou zde.

Potionomika

metoda Potionomika Smíchá mnoho druhů, které si užívám dohromady v jednom soudržném nápoji Je to tak úžasné. Prodávejte lektvary, abyste se setkali s lidmi, seznamte se s těmito lidmi, získejte jejich karty a lépe vyjednávajte v obchodě. Stavte balíčky, najděte vzácné ingredience a plňte potřeby města plného dobrodruhů a hádanek.

Užijte si dotek designu a vynikající animaci postav a Potionomika Zdá se, že se dobře sbližuje. Jsem nadšený, že se budu moci stýkat, stýkat se a prodávat později v tomto roce.

hledej to pára zde.

démon škrtit

hřiště pro démon škrtit Zcela odlišné od vaší obvyklé hry. že to Pouze fyzická hraPro Nintendo Switch. A i když jsem v přístupu opatrný, uznávám, že je to velmi zajímavá hra.

démon škrtit Je to velmi výkonná střílečka shora dolů pro dvě osoby (nebo jednu osobu s přepínáním postav). Obsahuje několik RPG prvků v mixu a spoustu zábavných vtipů. Ti dva se chtějí pomstít démonovi: upírovi za to, že jí vzal poháry, a pistolníkovi za to, že se vyspal se svou ženou. Je to vtipné, velmi staré a velmi zajímavé. Moje jediná obava je, že to nebude moci provozovat více lidí, jak to je Nyní vše vyprodáno Na stránce. Doufám, že to nebude překážet při výrobě démon škrtit.

zápas

Wrestling a RPG se ve hře stávají skvělou kombinací zápas. Na první pohled je snadné zapojit se do pixel artu a tahových bitev, protože mnoho bojovníků to bojuje v ringu.

Ukažte to, ale pokračujte ve vyprávění překvapivě dobrých příběhů a řešení temnějších témat. Toto kombo nezabere a navíc má hvězdnou sestavu wrestlingových legend.

hledej to pára zde.

A jedna poznámka na závěr, volá PAX East 2022 místo setkáníčtyři hráči soutěží bong-Jako že to už existovalo a bylo velmi zábavné hrát; A Aréna tvrdé láskyBezplatná bojová hra založená na prohlížeči. Jsou již vydány, ale velmi stojí za váš čas.