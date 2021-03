„Jaký film vás přiměl si všimnout, že herec byl lepší, než jste si původně mysleli?“

Takže jsem toho dne viděl, jak se na AskReddit objevila tato otázka: „Jaký film vás přiměl si všimnout, že herec byl lepší nebo měl větší rozsah, než jste si původně mysleli?“

Okamžitě jsem měl nějaké myšlenky.

Čtenáři, kteří mají o něco delší vzpomínky, si možná pamatují, že téměř před půl deseti lety jsem po tom, co jsem se podíval do kina na skvělý film, zažil okamžik velkého psychologického traumatu. Peklo nebo vysokou vodu. Nyní jsem si přečetl recenzi Christie, která je stejně úžasná, a věděl jsem, že se na tento film budu skvěle bavit. New Western? Kritika kapitalismu? Jeff Bridges? To je spousta ovládacích prvků na tomto českém kontrolním seznamu, což jsem nečekal, jak moc se mi líbil Chris Pine. Až do té chvíle jsem o něm přemýšlel jako o dostatečně okouzlujícím muži, nádherném velkohlavém (jednom z mých lidí), hezkém chlapci v oboru. Je funkční, ale zdaleka není schopen dát vážný film dohromady. Peklo nebo vysokou vodu Popadl jsem hlavu a vířil ji podle svých předsudků na záchodě. Opustil jsem kino a viděl borovice ve zcela jiném světle. Nikdy jsem od toho neočekával tuto úroveň roztomilosti, soucitu a extrémního tepla.

Samozřejmě jsem myslel také na svého syna Lea. Chlapče, mám s ním stále se vyvíjející vztah. Jeden z prvních kousků, který jsem napsal pro Bajibu, byl výrazem zmatku nad tím, co považovali za skvělého herce. Jen jsem tomu nerozuměl. Oceňoval jsem, že ten chlap tvrdě pracoval pro své role, ale neviděl jsem nikoho jiného Lev. Čím více se snaží pohřbít v tvrdší postavě, tím více vidíte herce, jak se snaží. Pak Once Upon a Time … v Hollywoodu Událost. Tímto způsobem jsem to pochopil. Nebo zachovat následující: on je Mám tě. V roli Ricka Daltona bylo něco, co přineslo to nejlepší z Lea. Možná je to celkově nejslabší tempo filmu, nebo skutečnost, že scénář Leovi opravdu umožňuje ještě více protáhnout (tragické) komické svaly. Stále jsem na to ale úplně nedal prst Once Upon a Time … v Hollywoodu Rozhodně mě vzrušilo, když jsem viděl, co by tato zdánlivě nová iterace Leo DiCapria mohla v budoucnu udělat.

Byl bych nedůvěřivý při řešení tohoto tématu, aniž bych se zmínil o Kaley Cuoco, jejíž dovednosti se zdály být podštandardní televizí skryty po nejdelší dobu, než dostala šanci být viděna – jak Dustin řekl dobře ve svém článku o Hostitel.

Můžete se podívat na celé vlákno AskReddit Tady, Ale zde jsou některé z jeho vrcholů (příliš bílá, příliš řečeno – Reddit má své předsudky):

Jak … Jak bys nemohl být fanouškem Catherine O’Hary?

Peter je akcionářem zaměstnanců. Můžete to sledovat Cvrlikání.

Název obrázku Zdroj: Lionsgate