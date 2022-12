Kněžková ženské tenisové značky pro rok 2024.

HONOLULU – Trenér ženského tenisu University of Hawaii června Hernandez Oznámil podpis Nellie Neskové pro sezónu 2024.

Kněžková bude čerstvě z Prahy v České republice na podzim 2023. Vybraný hráč s bohatými mezinárodními zkušenostmi v týmech U12, U14 a U16, který reprezentoval Českou republiku. Ve dvouhře vyhrál Mistrovství ČR a jednou byl vicemistr. Kněžková vyhrála turnaje v Chorvatsku, Francii, Španělsku, Belgii, Maďarsku a Polsku a soutěžila v ITF (International Tennis Federation) ve Švédsku a Rumunsku.

„Těším se, že se Nellie připojí k naší UH Tennis ‚Ohana a bude reprezentovat University of Hawai’i,“ řekl Hernandez. „Je skvělým doplňkem našeho programu na kurtu i mimo něj. Je to skvělá studentka a může nám pomoci v horní polovině naší sestavy ve dvouhře i čtyřhře. Je to atletická a agresivní hráčka a má potenciál jím být.“ z nejlepších vysokoškolských sportovců v zemi. Má skvělou pracovní morálku. je přítomná a oddaná všemu, co dělá. Bude s ní radost pracovat.“

Kněžková je pátou Rainbow Wahine v České republice pod vedením Hernándeze. Připojí se k současné Rainbow Wahine Nikola Homolková (Pelhřimov) a Klára Nováková (Pilson) v roce 2024. Absolventi tenisu UH z České republiky (všichni, kteří během své kariéry získali celokonferenční vyznamenání) Petra Melonová (Havlíčkův Brod), Marina (Hruba) Lam (Praha), a Klára Přibylová (Duchov).

