Jiří M. Eckel III

Lincoln, Mass. – George Mitchell Eckel III, známý přátelům a rodině jako „Mitch“, zemřel v Lincolnu ve státě Massachusetts 23. července 2023 na komplikace lymfomu. Bylo mu 83 let.

Mitch, veterán amerického letectva a absolvent Harvardské právnické fakulty, byl dlouholetým loajálním občanem Concordu ve státě Massachusetts. On a jeho žena Susan žili čtyři desetiletí v Concordu, kde sloužil v městských radách a byl aktivním dobrovolníkem Trinity. sborová církev, skautský oddíl 132 a další občanské organizace.

Mitch se narodil 14. července 1940 v Hot Springs v Arkansasu George Mitchell Eckel Jr. a Margaret Grace Anna Everhart. Své první roky prožil v Hot Springs se svými rodiči a mladší sestrou Charlotte Ann.

Mitch a jeho rodina se později přestěhovali do North Little Rock v Arkansasu, kde navštěvoval střední školu North Little Rock a hrál fotbal a další sporty. V roce 1953 dosáhl hodnosti Eagle Scout ve skautském oddíle č. 29 a stal se jedním z nejmladších Eagle Scoutů v historii Arkansasu.

Po absolvování střední školy v roce 1958 nastoupil Mitch na United States Air Force Academy v Colorado Springs v Coloradu, kde v roce 1962 promoval s bakalářským titulem v oboru politologie a byl povolán jako podporučík. Jeho třída byla první kompletní třídou na Air Force Academy, která strávila celé čtyři roky v kampusu Colorado Springs, a později byli zvěčněni jako „Red Tag Bastards“, což je označení, které její absolventi nesli s hrdostí. Kopii svého svědectví získal od tehdejšího viceprezidenta Lyndona Johnsona.

Mitch prošel pilotním výcvikem – učil se létat s nákladními letadly C-130 a bombardéry B-47 – na letecké základně Pope ve Fayetteville v Severní Karolíně a na letecké základně McConnell ve Wichitě v Kansasu.

28. srpna 1965 se oženil se Susan Heywood Hall z Riverside, Connecticut.

Mitch létal na C-130 v jižním a severním Vietnamu a byl čestně propuštěn v červenci 1969.

V září 1970 nastoupil na Harvard Law School v Cambridge ve státě Massachusetts a byl prvním absolventem Air Force Academy, který navštěvoval právnickou fakultu. Promoval v roce 1973 s titulem doktor práv. V roce 1974 získal titul Master of Laws in Taxation na Bostonské univerzitě.

Pracoval v advokátních kancelářích v Manchesteru, New Hampshire a Bostonu, Massachusetts, mimo jiné jako partner v Grabill & Ley, než založil nezávislou praxi, která se později stala Eckel, Hoag & O’Connor v Actonu, Massachusetts.

Mitch, Susan a jejich tři děti, George Mitchell Eckel IV (Mike), Richard Hall a Peter Heywood, žili mnoho let v Concordu v Massachusetts, kde byl Mitch aktivním členem kongregační trinitární církve a sloužil mnoho let. jako prezident. Církevní pokladník. Byl také ad hoc předsedou oddílového výboru pro skautský oddíl 132, kde byli jeho synové skauti.

Mitch odešel z praxe v roce 2018 a on a Susan se přestěhovali do Lincolnu v Massachusetts.

Po Mitchovi zůstala jeho 58letá manželka Susan; tři synové, Mike (Jane), z Prahy, Česká republika; Richard (Marcy), ze Stow, Massachusetts; Peter (Isabelle) z West Roxbury, Massachusetts; a jejich rodin, včetně osmi vnoučat: Lily, Sydney, Scarlett, Daphne, Henry, Louise, Charles a Grace; Se svou sestrou Charlotte Ann (Eckel) Edwardsovou z Nashvillu v Tennessee a její rodinou.

Rodina a přátelé se sejdou, aby uctili a zavzpomínali na Mitche na jeho vzpomínkové bohoslužbě v sobotu 21. října 2023 v 11 hodin v Trinity Congregational Church, 54 Walden Street, Concord, Massachusetts.

Vlajka města Concord bude vyvěšena na půl žerdi na počest Mitchovy věrné služby v letectvu Spojených států.

Dary na jeho památku mohou být věnovány Trinitarian Congregational Church, 54 Walden Street, Concord, MA 01742 nebo Air Force Academy Foundation Alumni Association, 3116 Academy Drive USAF, Academy, CO 80840 nebo https://www.USAFA.org / dává.

O opatření se stará pohřební ústav Concord, Concord, Massachusetts https://www.concordfuneral.com.