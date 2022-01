Covid News živě: Školy v Anglii čelí krizi zaměstnanosti, protože Brazilec Bolsonaro kritizuje plány na očkování malých dětí | světové zprávy

Vedoucí představitelé třetí největší školní čtvrti ve Spojených státech zrušili vyučování již třetí den v řadě, uvádí The Associated Press, protože pokračují vzrušená jednání s Chicagským svazem učitelů o dálkovém studiu a dalších bezpečnostních opatřeních Covid-19.

Unie, která tento týden hlasovala pro návrat k online výuce, požádala učitele, aby od středy během poslední vlny Covid-19 během jednání mezi oběma stranami nepřicházeli do škol.

Tento krok, jen dva dny poté, co se studenti vrátili ze zimních prázdnin, přiměl okresní úředníky, aby během vyjednávání zrušili denní výuku pro studenty v okrese s asi 350 000 studenty s tím, že návrat k distančnímu vzdělávání v celém okrese není v plánu.

Školní obvody po celé zemi čelily stejným problémům jako pandemie, přičemž většina z nich se rozhodla zůstat otevřená, zatímco testování na viry narůstá a protokoly a další úpravy jsou prováděny v reakci na měnící se pandemii.



Učitel protestující proti bezpečnostním opatřením COVID-19 ve školách v Chicagu. Foto: Ashley Risen/The Associated Press



Ve čtvrtečním dopise rodičům chicagští lídři uvedli, že výuka bude v pátek zrušena, ale „osobní učení a aktivity mohou být dostupné na malém počtu škol“ v závislosti na počtu zaměstnanců, kteří se dostaví do práce. Malé procento učitelů spolu s náhradníky nadále přicházelo do škol během toho, co okres označil za „nezákonné propouštění“.

Některé školy již dříve ve čtvrtek proaktivně upozornily rodiče, že nemají dostatek zaměstnanců a nepřijmou studenty, kromě výdeje jídel v převážně nízkopříjmovém černošském a latinskoamerickém regionu. Kraj uvedl, že asi 10 % z asi 21 620 učitelů přišlo do práce ve středu a ve čtvrtek to bylo téměř 13 %.

„Naše školy jsou během této pandemie nejlepším a nejbezpečnějším místem pro studenty a my neúnavně pracujeme na tom, abychom se každý den vrátili do třídy,“ uvedl generální ředitel škol Pedro Martinez ve čtvrtek večer. „Budeme pokračovat ve spolupráci s ČTÚ na vyřešení této situace a během týdne vám budeme poskytovat průběžné aktualizace.“

Vedení škol v Chicagu se odmítlo vrátit k dálkovému studiu s tím, že to prohlubuje rasovou nerovnost a poškozuje akademické výsledky, duševní zdraví a docházku. Krajští úředníci utratili asi 100 milionů dolarů na bezpečnostní plán, včetně čističek vzduchu ve třídách.

Ve čtvrtek nic nenasvědčovalo tomu, že by obě strany byly v klidu – kraj i odbory tento týden podaly u státu stížnosti, jak jednání pokračovala.

Starostka Lori Lightfootová, která uvedla, že město zvažuje právní možnosti, jak přivést učitele zpět do tříd, vydala ve čtvrtek pozdě večer prohlášení, že jednání trvala většinu dne a byla „z našeho pohledu produktivní“. Město uvedlo, že učitelé, kteří nepřijdou do škol, nebudou platit. Problémy na stole zahrnují další testování a metriky pro zahájení uzavírání škol.

Svaz kritizoval okres za to, že nedělá dost, například kazí testovací program a udržuje nespolehlivá data o infekcích ve školách.

Usilovali o podobné požadavky pro bezpečnostní pakt, který byl vypracován v loňském roce po vzrušené debatě. Okres však tvrdí, že pandemie je nyní jiná než před rokem a vyžaduje jinou reakci, zejména proto, že 91 % zaměstnanců škol bylo očkováno.