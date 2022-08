Tchaj-wan trumfne Mexiko v zahajovacím zápase mistrovství světa v baseballu U-15

Tchaj-pej, 28. srpna (CNA) Tchaj-wan v sobotu těsně porazil turnaj hostí Mexiko 2:1 ve svém prvním utkání na Světovém poháru v baseballu hráčů do 15 let v mexickém Hermosillo.

Na druhém místě Tchaj-wan propadl 0:1 poté, co v horní části druhého poločasu vzdal po sobě jdoucí dvouhry.

Vrátil se ale ze čtvrtého místa, když si spolu s prvním a třetím závodníkem připsal faul od levého hráče Mexika a poté divokou smolu do vedení 2:1.

Tchajwanský trenér Tseng Wei-cheng (曾偉) po zápase pochválil nováčka nadhazovače Čang Jao-jüna (張耀允) za solidní výkon, když v plném pětitaktu dovolil pouze jeden běh na dva údery, a zároveň mu vyjádřil důvěru. Týmové rakety se probudí, jak turnaj pokračuje.

Sobotní zápas se konal v rámci úvodního kola šampionátu U-15, kde týmy hrály ve formátu Round Robin ve skupinách A, B a C.

Člen skupiny A Tchaj-wan se v neděli utká s Českou republikou a v úterý se utká s Kubou 2:0.

Od 31. srpna do 3. září turnaj přejde do „superkola“ meziskupinové hry, po kterém čtyři nejlepší celky ze 13 týmů postoupí 4. září do zápasů o zlato a bronz.

Mistrovství světa v baseballu U-15 2020 bylo zrušeno kvůli pandemii COVID-19. V roce 2018 se Tchaj-wan umístil na třetím místě po Spojených státech a Panamě.