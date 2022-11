Další incidenty by mohly následovat po polském raketovém útoku, říká český expert – EURACTIV.com

Bývalý náčelník generálního štábu české armády Jiří Sadiv varoval, že agresivní útoky Ruska na Ukrajinu by mohly vést k dalším incidentům, jako byl ten v Polsku.

V úterý zahynuli dva lidé při raketovém útoku v Polsku. Incident je nadále vyšetřován, ale předpokládá se, že byl způsoben raketami odpálenými ukrajinskými silami na obranu svého území před ruským útokem zaměřeným na civilní infrastrukturu.

Podle českého vojenského experta Šedivého by se západní spojenci měli připravit na takové situace, které mohou v budoucnu nastat častěji.

„Musíme na situaci reagovat, protože celková intenzita bojů na Ukrajině se zvyšuje a počet používaných raketových systémů se zvyšuje,“ řekl Šedivý. Česká televize.

„Měli bychom očekávat, že se to stane v nejbližší době. A může se stát něco špatného. Například technická porucha hlavice nesoucí konvenční nosnost 400 kilogramů, to by mělo velmi citelné následky,“ upozornil Šedivý.

Bývalý šéf české armády navrhl posílení západního systému protiraketové obrany podél hranic s Ukrajinou a Ruskem.

„Raketová a protivzdušná obrana musí být silná. „Polsko, Slovensko nebo pobaltské země, které mají tyto systémy ve výzbroji nebo mají vysokou koncentraci prostředků využívaných jinými zeměmi NATO,“ zdůraznil Šedivý s tím, že počet zpravodajských systémů se musí zvýšit.

Celková situace společných sil na východním křídle NATO by se podle Šedivého měla zlepšit a podpořit dalšími investicemi.

(Aneta Zachová | EURACTIV.cz)