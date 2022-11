Mistrovství světa 2022 skupina A: Nizozemsko a Senegal porazily Katar

V první skupině na mistrovství světa jsou dva týmy hledající záchranu. Historicky dominantní Nizozemsko, přestože nikdy nebylo mistrem světa, se na turnaj v roce 2018 nepodařilo kvalifikovat teprve podruhé od roku 1990. Senegal se dostal do Ruska, ale ve skupinové fázi byl pohmožděn, protože byl poslán domů v tiebreaku, ve kterém postoupilo Japonsko. Protože obsahuje méně žlutých karet.

Nyní však obě strany vypadají nebezpečně. Senegal v čele s Edouardem Mendym v brance kráčel za svým snem poprvé letos vyhrát Africký pohár národů. Hvězda Chelsea inkasovala za svou zemi jen 10 gólů ve 23 zápasech. Útočník Sadio Mane dorazil na hřiště v novém klubu Bayernu Mnichov.

Africký šampion Mane vede Senegal na mistrovství světa 2022 – navzdory tomu, že se jeho země potí se zraněním nohy, které ohrožuje jeho efektivitu a dostupnost. Sebastien Frigg / Imago Images

Předělaný Nizozemec, který je nyní mixem zkušených hráčů a mladých hvězd, jako je záložník Frenkie de Jong, je neporažen v 15 zápasech. Trenér Louis van Gaal oholí svůj tým na maximum, o čemž svědčí červnová porážka Belgie 4:1, i když když se Nizozemcům nepodaří prosadit dominanci, mohou zakolísat, jako tomu bylo při prohře s Českem. v eurech v loňském roce.

A jako by potřebovali ještě trochu pomoci, Senegal a Nizozemsko se dočkaly velkého zlomu, když byly nataženy proti domácím. To by mělo pro oba vytvořit hladké cesty k posledním 16.

Nizozemci jsou zpět ve finále mistrovství světa poté, co vynechali rok 2018. Revierfoto/Imago Images

složka chaosu

Ekvádor je víc než obyčejný smolař. Drama nastalo před mistrovstvím světa, když Chile zpochybnilo místo La Tri v turnaji a zpochybnilo způsobilost Byrona Castilla. (FIFA v této věci dvakrát rozhodla proti Chile). A tato kontroverze by mohla podpořit snahu Ekvádoru dosáhnout vyřazovací fáze teprve podruhé.

Lekce dějepisu

Jako hostitelé se Katar automaticky kvalifikoval na své první mistrovství světa. Jediný nováček na poli pro rok 2022 doufá, že historie je na jeho straně, když se snaží prosadit svou značku za bohatou infrastrukturou vybudovanou v posledním desetiletí. Pouze jeden hostitel (Jihoafrická republika) nedokázal postoupit ze skupinové fáze.

Hostitel Katar zahájí mistrovství světa proti Ekvádoru 20. listopadu. Ayman Aref / Nour Photo / Imago Images

skupinová hra

Senegal vs Nizozemsko 21. listopadu

Nejdůležitější zápas ve skupině se točí kolem nizozemského týmu, který neprohrál od června 2021 proti týmu Senegalu, který má sklony k výsledkům.

Očekávaná finálová skupina

Senegal, Nizozemsko, Katar, Ekvádor

Ekvádor se navzdory přesile bude snažit vytvořit v Kataru nějaký rozruch. Fotografie Photosport/Imago

Vyhlídka (přes SI Sportsbook)

Holandsko

Chcete-li vyhrát sadu (-225) | Vyhrát mistrovství světa (+1400)

Senegal

Chcete-li vyhrát sadu (+350) | Vyhrát mistrovství světa (+9000)

Ekvádor

Chcete-li vyhrát sadu (+450) | Vyhrát mistrovství světa (+25 000)

Katar

Chcete-li vyhrát sadu (+1600) | Vyhrát mistrovství světa (+50 000)

