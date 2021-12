Nově objeveným druhem ichthyosaura byl obrovský oceán dinosaurů

Dvoumetrová lebka nově objeveného druhu obřích ichtyosaurů, nejstarších známých ichtyosaurů, vrhá nové světlo na rychlý růst mořských plazů, aby se stali obry v dinosauřích oceánech, a pomáhá nám lépe pochopit cestu moderních kytovců (velryb a delfíni), aby se stali největšími zvířaty, která kdy žili.

Zatímco dinosauři vládli Zemi, ichtyosauři a další vodní plazi (což rozhodně nebyli dinosauři) vládli vlnám a dosahovali gigantických velikostí a druhové rozmanitosti. Vyvíjeli se hydrodynamické ploutve a tvary těla, které byly pozorovány u ryb a velryb, a jejichtyosauři plavali ve starověkých oceánech téměř po celý věk dinosaurů.

Vedoucí autor Dr. Martin Sander, paleontolog na Univerzitě v Bonnu a vědecký pracovník v Dinosaur Institute v Los Angeles County Museum of Natural History (NHM), říká. Od prvních objevů koster v jižní Anglii a Německu před více než 250 lety byly tyto „ryby sauři“ mezi prvními velkými fosilními plazy, o kterých věda věděla, dávno před dinosaury, a od té doby přitahovaly lidovou představivost.

Dobře zachovalá lebka, vykopaná z horniny zvané Fossil Hill Member v pohoří Augusta v Nevadě, spolu s částí páteře, lopatky a hřebene pochází z východu. triasu (před 247,2-237 miliony let), což představuje nejstarší případ ichtyosaura, který dosáhl epických rozměrů. Velikost velkého vorvaně měřícího přes 17 metrů (55,78 stop), nově pojmenovaného Cymbospondylus youngorum Je to největší zvíře dosud objevené z té doby, na souši nebo na moři. Ve skutečnosti to byl první obří tvor, který žil na Zemi, jak ji známe.

„Význam objevu nebyl hned jasný,“ poznamenává Dr. Sander, „protože na straně údolí bylo odhaleno jen několik obratlů. Anatomie obratlů však naznačuje, že přední konec zvířete se stále může skrývat ve skalách. Pak, v chladném zářijovém dni roku 2011, se posádka potřebovala zahřát a otestovala tento návrh vykopávkami, nalezením lebky, předních končetin a oblasti hrudníku.“

Nový název druhu, C. Youngorum, šťastná náhoda, terénní práce sponzorovaná pivovarem Great Basin Brewery of Reno, který vlastní a provozují Tom a Bunda Youngovi, vynálezci místně známého piva Icky, které má na etiketě ichtyosaura.

V jiných pohořích Nevady paleontologové od roku 1902 získávají zkameněliny z vápence, břidlice a bahna, čímž otevřeli okno do triasu. Hory spojují naši současnost se starověkými oceány a vytvořily mnoho druhů amonitů, šupinatých předků moderních hlavonožců, jako jsou chobotnice a chobotnice, a také mořských plazů. Všechny tyto zvířecí exempláře jsou souhrnně známé jako Fauna Fossil Hill, což představuje mnoho Jim Youngoromkořist a konkurenty.

Jim Youngorom Pronásledovali oceány asi před 246 miliony let, nebo jen asi tři miliony let poté, co se ploutve prvního ichtyosaura namočily, což je neuvěřitelně krátká doba na to, aby dosáhli takové velikosti. Nasvědčuje tomu protáhlý nos a kónické zuby Jim Youngorom Živili se chobotnicemi a rybami, ale jejich velikost znamenala, že mohli lovit i menší mořské plazy a mláďata.

Možná měl obří dravec silnou konkurenci. Prostřednictvím komplexního výpočetního modelování autoři zkoumali potenciální energii procházející potravní sítí Fossil Hill Fauna, obnovili starověké prostředí prostřednictvím dat a zjistili, že mořské potravní sítě byly schopny podporovat několik velkých masožravých ichtyosaurů. Ichtyosauři různých velikostí a různých strategií přežití se množili, podobně jako moderní kytovci – od relativně malých delfínů po gigantické velryby krmící se filtrem a obří vorvaně lovící olihně.

Spoluautor a environmentální designér Dr. C. youngourum Mělo by to být mnohem méně, než navrhuje naše terénní sčítání. Environmentální výkonnost této potravinové sítě z ekologického modelování byla tak zajímavá, že v ní chyběli primární producenti s vysokými výnosy. druhohor Potravinové sítě byly důležitým hnacím motorem ve vývoji velikosti velryb.

Velryby a ichtyosauři sdílejí více než jeden rozsah velikostí. Mají podobné fyzické plány a oba původně vznikly po masovém vymírání. Tyto podobnosti je činí vědecky cennými pro srovnávací studie. Autoři spojili počítačové modelování s tradiční paleontologií, aby studovali, jak tato mořská zvířata nezávisle dosáhla rekordních velikostí.

„Poměrně unikátním aspektem tohoto projektu je integrační povaha našeho přístupu. Nejprve jsme museli podrobně popsat anatomii obří lebky a určit, jak toto zvíře souvisí s jinými ichtyosaury,“ říká hlavní autor Dr. Lars Schmitz, profesor biologie na Scripps School of Dinosaur Research and Research. „Nezastavili jsme se u toho, protože jsme chtěli porozumět významu nového objevu v kontextu rozsáhlého evolučního vzoru ichtyosaurů a velikostí těl velryb a toho, jak by mohl fungovat fosilní ekosystém Fossil Hill Fauna. Jak evoluční, tak i Ekologické analýzy vyžadovaly velké množství výpočtů, což nakonec vedlo ke sloučení modelování s tradiční paleontologií.

Zjistili, že zatímco velryby a ichtyosauři se vyvinuli velmi velkých tělesných velikostí, jejich evoluční cesty ke gigantismu byly odlišné. Ichthyosauři měli počáteční nárůst velikosti a stali se z nich obry na počátku své evoluční historie, zatímco velrybám trvalo déle, než dosáhly svých masivních vnějších limitů. Nacházejí souvislost mezi velkou velikostí a lovem kořisti – vzpomeňte si na vorvaně, který se potápí, aby lovil obří chobotnice – a souvislost mezi velkou velikostí a ztrátou zubů – pomysleli na obří velryby krmící filtrem, které jsou největšími zvířaty, která kdy na Zemi hnízdila .

Počáteční vpád ichtyosaurů do gigantismu byl pravděpodobně díky mutaci amonitů a bezčelistých úhořovitých konodontů, kteří zaplnili ekologickou prázdnotu po masovém vymírání na konci permu. Zatímco jejich evoluční cesty byly různé, velryby i ichtyosauři se spoléhali na využívání výklenků v potravním řetězci, aby byli skutečně velcí.

„Jako výzkumníci často mluvíme o podobnostech mezi ichtyosaury a kytovci, ale zřídka zacházíme do detailů. To je jeden ze způsobů, jak tato studie vyniká, protože nám umožnila prozkoumat a získat další poznatky o vývoji velikosti těla v těchto mořských skupinách.“ .“ Čtyřúhelníky„Další zajímavý aspekt je, že,“ říká asistent kurátora pro mamologii (mořské savce) v NHM, Dr. Jorge Vélez-Guarps. Cymbospondylus youngorum Zbytek fauny Fossil Hill je důkazem odolnosti oceánského života po nejhorším masovém vymírání v historii Země. Dá se říci, že jde o první velký zásah čtyřnožce v oceánech.“

