Duo Inverness bylo povoláno do skotského týmu na mistrovství Evropy ve squashi v Nizozemsku

Dva squashové talenty Inverness slaví sny o prvním skotském národním týmu.

Martin Ross.

Studenti Heriot-Watt Martin Ross (26) a Aldair Pruitt (20) se připojí k šestičlennému týmu mířícímu na mistrovství Evropy do Nizozemska.

Na akci, která se koná mezi 27. a 30. dubnem v Eindhovenu, cestují také přední skotští konkurenti Alan Klein z Monlucci a Greg Le Pen z North Kessock. Rory Stewart a Fergus Richards doplňují sestavu.

Skotsko představilo tvrdou skupinu, která zahrnovala Španělsko, Německo a Českou republiku.

Ross v současné době dokončuje doktorát v oboru robotiky, který zahrnuje vytvoření prvního robotického trenéra squashe na světě, který je navržen tak, aby umožnil začínajícím mladým hráčům absolvovat hodiny dalšího tréninku nad rámec lidského tréninku.

Svolání bylo masivní pro jeho vlastní sportovní ambice.

„Získat tento hovor byl opravdu můj cíl od mých 12 nebo 13 let a poprvé jsem se dozvěděl o squashi jako o profesionálním sportu a kariéře,“ řekl Ross.

„Od té doby jsem cítil, že být vybrán pro svou zemi na seniorské úrovni by bylo něco neuvěřitelně výjimečného. Když mi zavolal trenér Paul Bell, bylo to úžasné. Trochu jsem neměl slov.“

Oba hráči si užívají stranu týmu v mezinárodní práci.

„Ve skupině je opravdu velký týmový duch a týmový duch, když spolu trénujeme v Aurum, skotském národním centru sportovních výkonů,“ řekl Ross.

„To je něco, co jiné země moc nemají. Je to něco, co dělám rád, jak jsem zjistil, když jsem hrál za svou univerzitu v British University Championship.“

Alasdair Pruitt.

Stejně spokojený byl i Pruitt, student třetího ročníku biologických věd.

„Každý sní o tom, že bude hrát za svou zemi, ať už se účastní jakéhokoli sportu,“ řekl.

„Naštěstí to byla obrovská část mé juniorské kariéry a jsem tak nadšený a poctěn, že jsem byl povolán do prvního týmu. Ode mě a Martina to vyžadovalo obrovské množství odhodlání trénovat a je opravdu příjemné to všechno vidět.“ vyplatit.

„Na turnaji bude opravdu vysoko a kdykoli se dostanu do hry, ať už ve skupinách nebo v play off, bude to fantastické.

„Doufám, že se z toho všeho budu moci hodně poučit. Týmová dynamika přináší trochu napětí a tlaku navíc, ale myslím, že spousta z nás si to užívá a reagujeme na to.“

