KTR dostává odpor za použití Chandrababu Naidu!

Zatčení dcery KCR a BRS MLC Kavithy ze strany Výkonného ředitelství (ED) vyvolalo bouři v politice Telangany. Kavitha byla zatčena justiční policií v Dillí za výslech v souvislosti s případem praní špinavých peněz, což bude pro stranu právní bitva před volbami Lok Sabha v Telanganě.

Ihned po Kavithině zatčení a napjaté atmosféře však záměr KTR použít Chandrababu Naidu k zacílení Narendra Modi příznivce TDP nepotěšil.

KTR citovala před několika lety tweet z Chandrababu, zpochybňující zneužití CBI a ED. „Nemohl jsem to vyjádřit lépe než Chandrababu garu,“ řekl KTR.

Celý svět ví, že TDP se nedávno spojila s BJP ve volbách v AP, a pokus KTR zahrnout jméno Chandrababu do epizody Kavitha, aby se zaměřil na Modiho, příznivce TDP rozrušil.

Jeden netizen napsal KTR: „Je špatné používat CBN po všech těch pomluvách, kterým jste byli v průběhu let politicky vystaveni. Poučení pro vás a garu KCR: Nespalte všechny své mosty s lidmi. Vždy buďte zralí a stabilní. Na konci dne jsi lidská bytost.“

Co všechny opravdu překvapilo, bylo načasování. Zatímco ED vzal Kavithu na letiště, aby ji odvezl do Dillí, a jejich let ještě nedoletěl do Dillí, KTR se podíval na tento několik let starý tweet Chandrababu Naidu, který ukazuje, jak se může dostat oportunistická politika.