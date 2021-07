Co víme dnes, v úterý 6. července

Vítejte u vaší snídaně s aktuálními zprávami z jižní Austrálie, národa i ze zahraničí.

Australská Ashleigh Barty oslavila poté, co včera večer zvítězila ve dvouhře ve čtvrtém kole nad Českou republikou Barborou Krijkovou. Foto: Alistair Grant / AAP

Šéf vakcín trvá na tom, že prioritou jsou pracovníci péče o seniory

Vojenský velitel odpovědný za zavedení vakcíny proti koronavirům v Austrálii trvá na tom, že pracovníci péče o seniory zůstávají prioritou.

Pouze jeden ze tří zaměstnanců ve věku péče byl očkován, přestože byl způsobilý v první fázi programu, která začala v únoru.

Generálporučík John Frewin uznal, že pečující personál ve věku je kritickou pracovní silou, a uvedl, že s ním je zacházeno jako s absolutní prioritou.

„Zrychlujeme naše úsilí o očkování starších pečovatelů,“ řekl pro ABC This Morning.

„Nyní je kolem 36 procent, což je ve skutečnosti nad širším celostátním průměrem, takže dochází k pokroku.“

Na začátku zavedení vakcíny se federální vláda rozhodla upřednostnit obyvatele pečovatelských domů před zaměstnanci pečovatelských domů a považovala je za nejzranitelnější.

„Zpětný pohled je úžasná věc,“ řekl generálporučík Frewin.

Pět pacientů v pečovatelském domě v Sydney mělo pozitivní test na koronavirus poté, co byli diagnostikováni dva zaměstnanci.

Očkování bude pro rezidentní pečovatelský personál povinné od poloviny září.

Vláda zavedla grantový program ve výši 11 milionů dolarů, aby pomohla starým pečovatelům uvolnit se kvůli očkování a zůstat doma, pokud pocítí vedlejší účinky.

Další muž byl obviněn z pokusu o vraždu v souvislosti s přestřelkami na severním předměstí o víkendu.

Třicetiletý mladík ze Salisbury North byl včera zatčen poté, co byl zatčen 31letý muž bez pevné adresy a obviněn z pokusu o vraždu a z trestných činů střelných zbraní.

V sobotu v noci předvedl 27letý muž nemocnici Lil McQueen střelnou ránu do obličeje po střelbě na Burwood Road, Mono Para West.

Byl převezen do Royal Adelaide Hospital, kde zůstává ve vážném, ale stabilním stavu.

Oba obvinění muži se včera dostavili před soudce Elizabeth Magistrates ‘. Bylo jim odepřeno kauce a v listopadu se znovu objeví před soudem.

Obyvatelé Sydney byli varováni, že se nacházejí v kritickém bodě uzamčení, protože úřady odmítly vyloučit prodloužení objednávek „zůstat doma“ uprostřed šíření infekce mezi obyvateli péče o seniory.

Nový Jižní Wales včera oznámil 35 nových místních případů COVID-19, včetně dvou starších obyvatel pečovatelského domu v Sydney, kde již tři obyvatelé měli pozitivní test.

Hlavní státní úředník pro zdravotnictví, Dr. Kerry Grant, se k možnosti prodloužení čtrnáctidenního uzamčení po termínu 9. července nevyjádřil, dokud „jsem se nepodíval na všechny údaje“.

Řekla, že v neděli byl rekordní počet testů (58 373), ale požádala veřejnost, aby nebyla testy „ohromena“.

Předsedkyně vlády Gladys Berejiklian uvedla, že tento druhý týden uzavření je „zásadní“ pro překonání epidemie, která od svého objevení v Bundy v polovině června dosáhla 312 osob.

„Uzamčení bylo rozhodně účinné při zdvojnásobení nebo zdvojnásobení čísel, kterých jsme se obávali,“ řekl Berejiklian novinářům.

Západní Austrálie je blízko vstupu do jižní Austrálie při návratu do života před uzamčením, a to navzdory obavám z příjezdu další lodi infikované koronaviry.

Obličejové masky již nejsou potřeba venku, kde je možné se fyzicky distancovat, a pohostinská zařízení se vrátila na kapacitu dva metry čtvereční a maximálně 150 příjemců po uvolnění omezení v Perthu a Peel regionu přes noc.

Omezení mají vypršet příští pondělí, kdy se Perth a Peel nastaví na návrat do období před uzamčením bez omezení shromažďování.

Shluk místně získaných případů se zdá být obsažen na severním předměstí Perthu, ale příjezd hromadné lodi přepravující infikovaného člena posádky z centrálního západního pobřeží státu způsobil úřadům novou bolest hlavy.

MV Emerald Indah byl donucen zakotvit v Geraldtonu, 420 kilometrů severně od Perthu, poté, co muž onemocněl a „rychle se zhoršil“, protože špatné počasí bránilo evakuaci vrtulníku.

Byl převezen do nemocnice Geraldton a v pondělí mu bylo potvrzeno, že má koronavirus, než byl přepraven do nemocnice v Perthu.

„I když je to méně než ideální, chceme podpořit neexistenci stávajícího zdravotního rizika pro geraldtonskou komunitu,“ řekl novinářům předseda vlády Mark McGowan.

Více než dva miliony lidí byly minulý týden uzavřeny po dobu čtyř dnů, třetí v Perthu a Peel za pět měsíců.

Australští ekonomové a odborníci na zdravotnictví požadují přehodnocení řízení ohniska COVID-19, varujíc před krátkodobou nápravou, která ohrožuje zdraví a bohatství.

Tvůrci modelů, ekonomové a odborníci na veřejné zdraví z Australian National University a University of Melbourne studovali čísla a zjistili, že delší blokování prospívá ekonomice z dlouhodobého hlediska.

Zpráva přichází, když vláda Morrisona naléhá na Australany, aby žili s virem a očkováním, aby měli jakoukoli naději na otevření se globální ekonomice.

„Pokud si myslíme, že se můžeme zbavit období pohybových omezení, když dojde k nekontrolovaným ohniskům, musíme o tom znovu přemýšlet,“ řekl v úterý profesor Melbourne University Tom Compass.

„Jde o to, aby se neuvažovalo o ekonomických nákladech za dvoutýdenní období, protože jsou významné, ale spíše o zvážení nákladů za několik měsíců, pokud komunitní přenos pokračuje.“

Bylo zjištěno, že zavedení určitého počtu sociálních distančních dnů na uzamčení snížilo celkové uzamčení na 12 měsíců a stojí ekonomiku přibližně 210 milionů USD za každý uzavírací den.

Hlavní autor profesor Quentin Grafton uvedl: „Naše zjištění podporují strategie, které účinně fungují proti infekci COVID-19 a dostávají nás k nulovému přenosu v komunitě.“

„To se nyní týká zejména varianty delta a současné nízké úrovně zaočkovanosti v Austrálii,“ uvedl.

Při kontrole první a druhé vlny infekcí v Austrálii hrály hlavní roli sociální distanční a uzavírací opatření.

Zjistilo se však, že sledování kontaktů je náročné na zdroje, zejména s rostoucím počtem případů.

Mezitím vedoucí komise pro duševní zdraví v zemi povzbudil Australany, aby si dávali pozor na „epidemickou únavu“ a upřednostňovali své duševní zdraví.

Kristen Morgan, výkonná ředitelka Národní komise pro duševní zdraví, uvedla, že rok 2021 není „novým začátkem“, který lidé po výzvách roku 2020 očekávali.

„Je dobře známo, že mnoho Australanů v současné době prožívá pandemickou únavu, ale je třeba si uvědomit, že ji můžeme překonat,“ řekla.

Varovné příznaky pandemického stresu zahrnují podrážděnost, úzkost, nízkou energii, neklid, pocity beznaděje a strachu nebo pocit, že se nemáte na co těšit.

Morgan vyzval lidi, aby dávali pozor na odtahy od ostatních, potíže se spánkem, nedostatek motivace a zvýšené užívání alkoholu nebo jiných látek.

Řekla, že je důležité pravidelně cvičit a odpočívat, být v kontaktu s ostatními, sledovat, jak vás přijímání zpráv ovlivňuje, a dělat věci, které vás každý den baví.

Nositelé vlajek na olympijských hrách v Tokiu budou odhaleni zítra večer, ale je záhadou, kolik občanů pochoduje při zahajovacím ceremoniálu.

Australský olympijský výbor (AOC) prolomí moderní tradici mnoha způsoby a tuto čest udělí prostřednictvím virtuálního ceremoniálu, ke kterému se připojí sportovci z výcvikových táborů a dalších míst.

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) v rámci svého úsilí o dosažení rovnosti žen a mužů požaduje, aby každá země poskytla nositele vlajky mužského a ženského pohlaví.

Volba toho, kdo by měl nést slavnostní odpovědnost, kterou Austrálie předala v roce 2016 cyklistce Anně Meresové v Riu de Janeiro, vždy vyvolává vášnivou debatu.

Seznam kandidátů na tuto olympiádu, který bude mínus mnoho zvonků a píšťal díky COVID-19, je omezenější než kdy jindy, protože drtivá většina australského 472členného týmu zůstane ve vesnici 23. července.

Australský olympijský výbor mezitím ještě nedokončil karanténní opatření pro jeden z mnoha letů, které přepraví australské sportovce a funkcionáře z Tokia domů po celé hry.

Nejlepší osamocená Ash Bartyová se dostala do čtvrtfinále Wimbledonu a porazila šampiónku French Open Barboru Krejšíkovou 7-5 6: 3 na hřišti číslo 1, aby se připravila na čtvrtfinálový střet A-League s Aglou Tomljanovic.

Barty v pondělí nechvalně neobvykle hlasitě zařval, s velkou radostí se poprvé dostal do čtvrtfinále a nešťastný konec Krezhikovy pohádkové kariéry skončil.

Barty se po svém vítězství nad Čechy usmála: „Být ve čtvrtině, jsem šťastná, jsem nadšená.“

„Je to pro mě další výchozí bod a myslím, že je to další krok vpřed. Bude to nový scénář, scénář, na který se těším a užívám si, ať se stane cokoli,“ řekl vědec č. 1.

Čtvrtfinále se konalo dnes večer s australskou dvojkou Aglou Tomljanovic.

Tomljanovic se dostal do čtvrtfinále poprvé na grandslamovém turnaji přes noc, ale dosáhl takového výkonu, že ji nechtěla, protože její dospívající britská soupeřka Emma Radokano musela odstoupit ze zápasu kvůli problémům s dýcháním.

Tomljanovic vedl v pondělním zápase 16. kola 6: 3 3: 0, když 18letý Brit, po vyvolání trenérem, musel odejít z hřiště kvůli léčbě dušnosti, která vypadala, že zmizela pryč. Na začátku druhé skupiny.

Roger Federer mezitím zvedl bouři od prvního setu a stal se nejstarším hráčem otevřené éry, který se dostal do čtvrtfinále Wimbledonu vítězstvím 7: 5, 6: 4, 6: 2 nad 23. italským Lorenzem Sonegem.

Osmnásobný mistr All-England, kterému bude příští měsíc 40 let, se setká buď s druhým ruským osazencem Daniilem Medveděvem, nebo s Polskem Hubertem Hurkaczem, jehož zápasy budou pokračovat v úterý.

Novak Djokovič se v pondělí dostal do čtvrtfinále svého 12. Wimbledonu, aby remizoval s Arthurem Gorem, který měl skvělý start před 117 lety, zatímco průvod nováčků se dostal také do čtvrtfinále.

– S AAP a Reuters