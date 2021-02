Jak nový stavový panel sleduje dostupné vakcíny COVID-19, objevují se chyby

Nový celostátní řídicí panel sleduje, kdo má vakcíny COVID-19 a kolik. Palubní deska Vaccines In Hand byla vydána tento týden, ale ne bez problémů s daty. Po propuštění palubní deska uvedla, že okres Yulu má k dispozici o desítky tisíc více dávek vakcíny, než ve skutečnosti. Okres Yulu má k dispozici více než 45 000 dávek vakcíny. Podle představitelů kraje měl kraj jen něco málo přes 2 300. Vakcíny pro místa FEMA jsou skladovány ve skladu v okrese Yolo a podle mluvčího CDPH Darrela Ng byly neúmyslně přidány do zásob kraje. Federální agentura pro nouzové řízení (FEMA) má po ruce svou vlastní klasifikaci na palubní desce vakcín a podle informačního okna na palubní desce nejsou do inventáře zahrnuty řetězce, které se nenacházejí v Kalifornii, například Safeway. Stát také uvedl, že poskytovatelé služeb jako Kaiser a Sutter jsou uváděni s názvy svých společností a nejsou zahrnuti do počtu krajů, a státní úředníci uvedli, že data jsou denně přijímána z databáze vakcín CDC, VaccineFinder. Stránka dále říká, že zatímco čísla odrážejí dostupné vakcíny, nebere v úvahu ty, které jsou již naplánovány pro jmenování, a stát uvedl, že pracuje na zvýšení transparentnosti palubní desky a podle toho ji aktualizuje.

Nový celostátní řídicí panel sleduje, kdo má vakcíny COVID-19 a kolik. The Dashboard „vakcíny v ruce“ Bylo vydáno tento týden, ale ne bez problémů s daty. Při svém uvedení palubní deska uvedla, že okres Yulu má k dispozici o desítky tisíc dávek vakcíny více, než ve skutečnosti byla. Špatná klasifikace údajů, kterou podle mluvčího kalifornského ministerstva veřejného zdraví pochází z nesprávné klasifikace, skončila tím, že okres Yulu měl k dispozici více než 45 000 dávek vakcíny. Podle krajských úředníků měl kraj jen něco málo přes 2300 obyvatel. READ Biden vede Trumpa do vesmíru Vakcíny pro místa FEMA jsou skladovány ve skladu v okrese Yolo a podle mluvčího CDPH Darrel Ng byly neúmyslně přidány do krajských zásob. FEMA má svou vlastní klasifikaci na stávající palubní desce očkování. Podle informačního okna na palubní desce nejsou do inventáře zahrnuty řetězce, které se nenacházejí v Kalifornii, například Safeway. Stát také uvedl, že poskytovatelé služeb, jako jsou Kaiser a Sutter, jsou uváděni pod názvy svých společností a nejsou zahrnuti do čísel krajů. Státní úředníci uvedli, že data jsou denně přijímána z databáze vakcín Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Vyhledávač vakcín. Stránka dále říká, že zatímco čísla odrážejí dostupné očkování, nezohledňuje ty, které jsou již naplánovány pro schůzky. Stát uvedl, že pracuje na zvýšení transparentnosti řídicího panelu a bude jej odpovídajícím způsobem aktualizovat.