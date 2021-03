Zabíjejí sopky dinosaury? Nový výzkum říká, že ne

Olly Scarf / Getty Images



Pokud jste se zeptali Go Blue na ulici, jak dinosauři vyhynuli, pravděpodobně říká, že je asteroid zničil, ale pravda je trochu komplikovanější. V tomto bodě si dobře uvědomujeme, že asi před 66 miliony let zasáhl Zemi obrovský asteroid široký asi 10 až 15 kilometrů. Dokonce víme, kam to udeřilo. Kráter Chicxulub na poloostrově Yucatán v Mexiku je široký 150 kilometrů. Je velmi těžké chybět.

Mnoho vědců však stále podporuje teorii, že obrovský vulkanický rozsah nacházející se v Indii byl hlavní hnací silou třetí události křídy vyhynutí, která zabila dinosaury. Tato sopečná oblast, nazývaná Deccanské pasti, je předmětem této debaty.

Víme V době, kdy dinosauři vyhynuli, byla z těchto deccanských pastí chrlena láva„Neznáme však přesné načasování těchto erupcí ani to, zda byl oxid uhličitý uvolňovaný do atmosféry dostatečně velký na to, aby způsobil takové globální oteplování v souladu s minulými událostmi zániku.

Zatím.

Nedávný výzkum Prof. Multinstitucionální tým vedený vědci z City University of New York Graduate CenterZkuste zkusit změřit množství oxidu uhličitého uvolněného do atmosféry v naději, že pochopíte roli, kterou sopky hrály při pátém vyhynutí.

Výsledek? Sopečné erupce pravděpodobně nebyly významným činitelem vyhynutí dinosaurů.

„Náš tým analyzoval rozpočty CO2 na Deccan Traps, které se shodovaly s událostí globálního oteplování,“ řekl Andres Hernandez Nava, PhD. Student postgraduálního centra programu Země a životního prostředí na City University v New Yorku: „A zjistili jsme, že samotné emise uhlíku z pyroklastických objemů nemohou tuto úroveň globálního oteplování způsobit.“

Tým použil lasery a iontové paprsky k měření oxidu uhličitého ze zmrazeného magmatu zachyceného uvnitř krystalů Deccan Traps z konce křídy a modeloval toto klima ve snaze otestovat účinky střel Deccan Traps na povrchové teploty. Data odhalila, že decanské pasti s největší pravděpodobností přispěly ke zvýšení teploty kolem 3 ° C. Určitě důležité, ale pravděpodobně nestačí k vytvoření páté události zániku.

Stručně řečeno, jak říká můj pětiletý syn, když se ptám, kdo zabil dinosaury: „Mám velkou skálu.“