Rasismus ve fotbale: Skotští hráči mohou při špatném zacházení odstoupit – Stephen Reed

Livingstonský kapitán Marvin Bartley byl pozván do orgánu pro rovné zacházení Saúdské federace sportu pro všechny

Asistent manažera Stephen Reed uvedl, že hráči Skotska budou podporováni mimo hřiště, pokud budou vystaveni jakékoli formě rasového zneužívání.

To přichází v době, kdy skotský fotbalový svaz svolal kluby k účasti na zvláštním summitu k projednání způsobů řešení tohoto problému.

Následuje Čtvrteční incident Když záložník Rangers Glenn Camara řekl, že byl rasově zneužíván záložníkem Slavie Praha Underrejem Codelem.

„Musíme plně podpořit rozhodnutí hráčů,“ řekl Reid.

„Pokud se mají dostat z pole, bude jim to dovoleno.“

Skotsko zahájilo kvalifikační kampaň na mistrovství světa doma proti Rakousku ve čtvrtek poté, co se tým již rozhodl následovat příklad Dundee United, Motherwell a Rangers, když místo toho, aby zůstali pozadu, „vstali a řekli„ ne rasismu “.

„Myslím, že každý má tu a tam dost symbolických pokut a myslím si, že jde o správný postup, vhodný zákaz – nějaké vysoké tresty,“ navrhl Reid. „Proto se lidé svým způsobem rozhodli nekleknout a vydávat svá vlastní prohlášení.“

Malajská federace Byl kritizován Externí odkaz Camarův právník Aamir Anwar kvůli jeho „mlčení“ nad čtvrtkovým incidentem během zápasu Evropské ligy v Ibroxu.

Představenstvo však říká, že to bude „první složka“ na úterním prvním zasedání nově vytvořeného poradního výboru pro rovnost a rozmanitost.

Jako poradce byli pozváni záložník Livingstonu Marvin Bartley a skotská útočník Leanne Ross.

Připojí se k nim prezident skotské asociace profesionálních hráčů Tony Higgins, Jordan Allison z Show Racism the Red Card, Maureen McGonigle of Scotland for Women in Sport a Sirri Topping of Leadership, Equality and Active Participation in the Sports Scotland charity.

Kluby byly informovány dopisem, že prvním krokem představenstva bude organizace online summitu koncem března ve snaze „podpořit smysluplnou změnu“.

Camara tvrdí, že Codela mu během porážky 16. kola Rangers šeptal rasistické prohlášení, zatímco český obránce toto tvrzení popřel a jeho klub zase tvrdil, že po zápase byl jeho hráč napaden v tunelu.

Evropská fotbalová asociace (UEFA) a skotská policie vyšetřují obvinění spolu s obviněním z rasistického zneužívání a vyhrožování smrtí, která se objevila na sociálních médiích.