GTA: Finální verze trilogie odstraněna z prodeje kvůli souborům „neúmyslně zahrnutým“

včera, Grand Theft Auto: The Trilogy – Ultimate Edition Na PC zmizel z prodeje necelých 24 hodin po vydání. Současně se také spouštěč Rockstar Games přešel do režimu offline – jediné místo, kde je dostupná verze pro PC.

Nyní je spouštěč zpět, ale konečná verze stále není k dispozici ke koupi nebo přehrávání, zatímco Rockstar „neúmyslně odstraňuje soubory obsažené v těchto verzích“.

Bylo lákavé uvažovat, když pionýři zmizeli, jestli to nebylo kvůli nim Být zlý a ošklivý nepořádek. Toto není důvod, proč Rockstar poskytl prostřednictvím Twitteru:

Zpráva zní: „Rockstar Games Launcher je nyní online, ale GTA: The Trilogy – The Definitive Edition nelze hrát ani zakoupit, protože neúmyslně odstraňujeme soubory obsažené v těchto verzích.“ „Je nám líto narušení a doufáme, že to brzy napravíme.“

Krátce po vydání datový operátor zjistil, že verze pro PC s písněmi Odpojeno ze hry kvůli problémům s licencí. Hra tyto skladby nepřehraje, ale zůstanou mezi soubory. Další hráč taky Detekce nesloženého kódu mezi soubory, což lidem umožňuje vidět komentáře zanechané programátory původní hry, např.

Není to poprvé, co má Rockstar problémy s „díly obsahu“, které stále existují v dodávaných verzích Grand Theft Auto. v roce 2005 Mod Hot Coffee pro GTA: San Andreas Znovu aktivovala malou sexuální hru, která byla vystřižena, ale stále byla v souborech hry, což vyvolalo masivní mediální kontroverzi a byla překlasifikována ve Spojených státech a v některých zemích odstraněna z prodeje. Nutno podotknout, že v tomto případě se finální verze Rockstaru nevyráběla in-house, ale byla vyrobena v Grove Street Studios.

Těším se, až se hry vrátí do obchodu, abych si je mohl koupit a sám se podívat na bláznivé modely postav, ale je obzvláště hrozné, že hru momentálně nemohou hrát ti, kteří si ji již zakoupili. Jaký nepořádek – a úplný opak toho, co lidé od domnělé „ultimátní edice“ očekávají.