4. května: Zakončení dne pro indické sportovní zprávy

Tenis – Bhambri, Ramkumar ve čtvrtích

Yuki Bambri a Ramkumar Ramanathan porazili Gregoire Pareriho a Constanta Lestiena 6-1 7-6 (3) a dostali se do čtvrtfinále čtyřhry na Challenger Tennis Championships ve Spojených státech.

Výsledek:

90 280 Euro Challenger, Aix-en-Provence, Francie Čtyřhra (před čtvrtfinále): Yuki Bhambri a Ramkumar Ramanathan na úkor Grégoire Paréryho a Constanta Lestienna (Francie) 6-1, 7-6 (3); Rafael Matos (Brazílie), David Vega Hernandez (ESP), Pete Artem Setak (Nizozemsko) a Davej Sharan

6-3, 6-3. 45 730 Euro Challenger, Praha, Česká republika Čtyřhra (před čtvrtfinále): Marius Kopel (Rue), Max Purcell (s), Grigory Lomakin (Kaz) a Višnu Vardan 6-4, 6-3; Nicholas Munro (USA)

Fernando Romboli (Brazílie) porazil Sriram Balaji a Jevan Nidunchizian 7-6 (5), 6-2. 25 000 $ ITF ženy, Daytona Beach, americká čtyřhra (před čtvrtfinále): Rhys Brantmeier a Elvina Kalieva (USA) nad Marií Kononovou (Rossovou) a Sharmadou Palo 6-2, 6-4; Alžběta Halbauerová

(USA) Riya Bhatia vs. Anastasia Sysoeva (Ross), Saravia Shivani 4-6, 6-0, [10-4]. $25,000 ITF Women’s Tossa de Mar, ESP Singles (1. kolo): Bimbra Ozginová (Tour) porazila Soganii Pavecetti 6:0, 6:2. 25 000 $ z ITF žen, Monastir, Tunisko čtyřhra (před čtvrtfinále): Wang Meiling a Yao Xinxin (Čína) porazily Smriti Bassin a Sahaja Yamalapalli 7:5, 6:4. $15,000 ITF žen, Káhira, Egypt, dvouhra (první kolo): Anastasia Zolotareva nad Shreyou Tatavarthy 6-4, 6-2.

Golf – Ain Lahiri Tvrdě dokončené kotviště Presidents Cupu ve Wells Fargo

Indický golfista Anirban Lahiri se bude snažit pokračovat ve své dobré kariéře a předvést dobrou show ve Wells Fargo, která zde začíná ve čtvrtek, aby si zpečetil své místo v prestižním Presidents Cupu.

Od Players Championship, kde byl blízko druhému místu za svůj historicky nejlepší výsledek na PGA Tour, pokračoval Lahiri minulý týden v přidávání mezi 15 nejlepších míst v Texasu a Mexiku.

Indián přichází do turnaje s jistotou, že bude hrát dobře. Lahiri ví, že má schopnost navlékat vrabce do šířky a jde jen o to udržet brouky nízko.

Ve spojení s Camilem Villegasem, jedním z vicekapitánů pro Presidents Cup, bude Lahiri chtít předvést svůj současný styl a úroveň.

Lahiri je nyní 12. v mezinárodním pořadí. Třetím hráčem ve skupině je přítel Henrika Norlandera, který také pomáhal indickému amatérovi Avani Prashanthovi nosit tašku na turnaj amatérského národního šampionátu v Augustě.

Trio startuje v 7.12 hodin z 10. odpaliště.

Událost za 9 milionů $ má silné pole v čele s obhájci titulu Rory McIlroy, Abraham Anser, Mark Leishman, Tony Fino, Matt Wolff, Keegan Bradley, Zach Johnson, Charles Schwartzl, Matt Fitzpatrick, Sergio Garcia, Gary Woodland, Jason Day, Paul Casey, Cam Davis a Matt Wallace.

McIlroy vede pole jako obhájce titulu, ale svou hru bude poprvé testovat na TPC Potomac na farmě Avignal. Odpočíval si od chvíle, kdy byl zařazen na druhé místo nejlepšího sólového inspirativního a nejlepšího ve své kariéře Masters, a bude hledat solidní výsledek.

Podruhé v pěti edicích se Wells Fargo Championship bude soutěžit na nezákladní trati, takže Quail Hollow Club může pokračovat v přípravě na další hlavní událost.

V roce 2017 hostila Quail Hollow PGA Championship. Příští září to bude prezidentský pohár (19.-25. září), pro který by Lahiri rád vytvořil mezinárodní tým.

TPC Potomac na Avenel Farm nepořádal Wells Fargo Championship, ale není cizí PGA TOUR a její schválené okruhy.