Globální pohled na epidemii: dobré, špatné a ošklivé

Přijde den, kdy se zeptáme: „Opravdu potřebujeme další knihu o pandemii?“ Ale to, říká meme filmu, není ten den. Sotva jsme se začali zabývat tím, co zažíváme od začátku roku 2020 – a to „my“ neznamená globální, protože COVID-19 odhalil některé z nejhlubších a nejproblematičtějších rozdílů ve společnostech, na národní a globálních měřítek. Existuje mnoho příběhů, které je třeba vyprávět: o odvaze, odolnosti, péči a laskavosti, stejně jako o korupci, neschopnosti a korupci, vynalézavé vědě a omylu a vedení a jeho absenci. Nová kniha Devi Sridhar Předcházet se: Jak pandemie změnila svět a jak zastavit další Pokrývá působivé množství této půdy a má slova moudrosti o tom, co bychom se mohli příště pokusit udělat lépe. Odhaluje také, jak obtížné je propojit všechna vlákna dohromady a proč nám ani jeden účet nenabízí širší obraz; Proč vlastně ještě nevíme, jak to vypadá.