Soutěžní film Annecy „The Inseparables“ přitahuje mezinárodní distributory Octopolis, nWave (exkluzivně)

„věci, které jsou neoddělitelné“ Ambiciózní animovaný celovečerní film Jeremyho DeGrossona, který tento týden soutěží v Annecy, byl společností Octopolis a nWave prodán do celé řady oblastí.

Na základě originálního nápadu z Joel Cohen a Alec Sokolow, scenáristé nominovaní na Oscara za filmPříběh hraček„The Inseparables“ sleduje dobrodružství Dona, panenky na útěku s neomezenou fantazií, a DJ Doggy Dog, opuštěného plyšáka, který potřebuje přítele. Don a DJ Doggy Dog se kříží v Central Parku a čelí všem překážkám na epickém dobrodružství přátelství v New Yorku. Film napsali Bob Parlin a Cal Bronker.

Film, který měl rozpočet 25 milionů $, produkovaly nWave Studios v Belgii, Octopolis ve Francii a A Contracorriente Films ve Španělsku.

Nové prodeje uzavřeny pro Francii (KMBO), Jižní Koreu (první kolo), Řecko (Odeon), Polsko (M2 Films), Turecko (filmarti), Izrael (Forum), Záliv/Libanon (MAF), Jižní Afriku (Filmfinity), Frankofonní Afrika (Films du 26), Vietnam (Blue Lantern) a Airlines (Skeye).

byl film dříve získané Pro Benelux (BelgaFilms), Španělsko (A Contracorriente), Skandinávii (Scanbox), SNS (Volgafilms), Ukrajinu/Pobaltí (Ad Astra), Maďarsko/Rumunsko (ADS), Českou republiku/Slovensko (AQS), Bulharsko (Profily), bývalá Jugoslávie (Blitz).

Octopolis a nWave jsou součástí MZM, produkční skupiny, kterou zahájil Matthieu Zeller, bývalý výkonný ředitel pro trháky ve Studiocanal. Tyto dvě společnosti se dříve spojily, aby se zabývaly mezinárodním prodejem filmů „Chickenhare“ a „Chickenhare and the Hamster of Darkness“.

Strategií Banneru, řekl Zeller, je nabídnout každý rok jeden velký animovaný film a odložit prodej na hlavní trhy, dokud filmy nebudou dokončeny. Producent jako takový nyní usiluje o nábor hlavních distributorů pro „The Inseparables“ z USA, Kanady, Austrálie/Nového Zélandu, Itálie, Spojeného království, Německa, Jižní Ameriky, Číny a Japonska po čtvrteční světové premiéře v Annecy ( 15. června).

DeGrosson dříve režíroval některé z největších animovaných filmů studia nWave, jako jsou The House of Magic, Bigfoot Junior a Bigfoot Family. „

