Veřejnost může znovu zažít první dny pandemie Covid Velká nicota (Velký Nick), nový český dokument, který se nyní promítá v kinech v Praze as anglickými titulky v Kinu Světozor, Kino Aero a Bio Oko.

To se však nemusí zdát jako atraktivní nabídka Velká nicota Je to ohromující portrét dystopického světa, který by se mohl zdát vyloženě zvláštní, kdybychom v něm všichni posledních pár let nežili. I když může být pro některé publikum příliš brzy na to, aby se rozbalili, jde skutečně o neocenitelný artefakt naší společnosti v podivných časech.

na Velká nicotaRežiséři Veit Klosak a Marika Pečáková a kameraman Adam Królis vyšli po celý rok 2020 do ulic Prahy (a dalších míst po celé České republice), aby dokumentovali, jak pandemie zasáhla její obyvatele. Není zde žádný úhel pohledu ani komentář od filmařů, pouze scény z pandemie a obrazy postižených životů.

Mezi tyto snímky patří ve stručnosti oslnivě nafocený pohled na české sportovce včetně kajakáře Jiřího Preskavce. Nejprve ho vidíme zblízka v hlubokém soustředění, jak mu voda kape na obličej, jak usilovně pádluje. Kamera se pomalu stahuje, aby odhalila absurditu situace: Sedí na veslařském trenažéru před domem a jeho partner ho stříká do obličeje zahradní hadicí. Mimochodem, Prskavec by v následujícím roce získal zlatou medaili na olympijských hrách v Tokiu.

Vidíme také Pražskou policii, která monitoruje veřejné parky a žádá rodiny, aby nosily roušky, aby byly v souladu se zdravotními předpisy. Žena se jich ptá, jestli se její syn potřebuje vrátit domů a napít se vody. Později filmaři navštíví místní nudistickou pláž, kde jsou opalující se úplně nazí – samozřejmě kromě obličejové masky.

Existují tři opakující se postavy, které jsou v průběhu filmu zpovídány Velká nicota Kteří v průběhu filmu vyprávějí své konkrétní příběhy. Mezi nimi i Milan Pliva, který byl mezi prvními českými pacienty s koronavirem. Poprvé se s ním setkáváme v nemocnici, kde vypráví o posledních dnech svého spolubydlícího, který nedávno zemřel na Covid.

Je tu také Monika Jagirová, operní pěvkyně, která se během pandemie ocitne v jednom českém supermarketu, aby vyžila. Není to tak špatné, říká, kromě motivačních zpráv vysílaných každé ráno z reproduktoru. Připomínají zaměstnancům sílu českého lidu přežít v turbulentních časech… a nekonečném opakování.

Později ve filmu, Velká nicota Představuje kontroverznější postavu: antivakcinační a antirestrikční aktivistku Janu Petřkovou, která se s pár přáteli, megafonem a protivládní peticí začne prohánět po Václavském náměstí. Později nám kamera ukazuje titulek odhalující, že Petková dostala pokutu za šíření dezinformací; Došli jsme k závěru, že přerušila komunikaci s filmaři.

Na druhé straně je český biolog Jaroslav Pfleger, místní otevřená osobnost na který se odkazovalo Rodinný život milující muž, který je smutný z toho, že vládní opatření nebyla dostatečně přísná a že tisíce lidí zemřely zbytečně. Mezitím se místní lékař vyjádřil, že doufal, že vláda umožní viru běžet bez zásahu.

adresa Velká nicota Není to přímý komentář k pandemii, ale pochází z citátu operní pěvkyně Jagirová. Vystupování na pódiu bez přemýšlení popisuje jako „skvělou věc“ stejným způsobem, jakým by sportovec mohl nazvat „v zóně“. V moderní zenové filozofii by se tento pocit mohl nazvat všímavostí: žít v okamžiku bez rozptylování.

Jak to souvisí s pandemií? Monice a sportovcům z filmu The Great Nothing byla pandemie a související omezení okradena o schopnost žít okamžikem.Ztratili příležitost cítit ten pocit Velkého nic. My ostatní se můžeme ztotožnit. Místo všímavosti, kterou bychom se měli snažit praktikovat v každodenním životě, zavládla jakási nepozornost.

Velká nicota Je to silná připomínka této lehkomyslnosti. I když samotný film nepropaguje konkrétní ideologii, nenápadně komentuje absurditu pandemické reakce, aniž by ztratil ze zřetele lidskou cenu viru. Druhá polovina filmu poskytuje protivládním aktivistům dostatek času na promítání a komentářů, ale tvůrci věří svým divákům, že vyvodí správné závěry.

Mnohým divákům v roce 2023 může film posloužit jako příliš brzká připomínka. Ale o deset nebo dvacet let později se diváci mohou ohlédnout za tímto opuštěným filmem natočeným v strohé černobílé podobě a přemýšlet, zda se to všechno skutečně stalo. Ti z nás, kteří žili, o tom svědčí: Velká nicota říká pravdu.