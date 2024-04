Česká republika zvyšuje dovoz ruského plynu na více než 60 %

Do Česka nadále proudí plyn z Ruska. V lednu představoval dovoz ruského plynu asi 62 % z celkového objemu.

Tuto informaci oznámil novinky.cz.

„Pokud se České republice po většinu loňského roku podařilo výrazně snížit dovoz plynu z Ruska oproti roku 2022, kdy byl podíl na celkovém dovozu v prvních 10 měsících pouze 2 %, statistiky se od listopadu rychle mění. států.

Počátkem prosince loňského roku bylo známo, že byl obnoven dovoz ruského plynu do ČR přes stanici Lanzot ze Slovenska, což je jediný hraniční bod, přes který může ruský plyn do ČR vstupovat. To nyní potvrzují údaje Českého statistického úřadu, který v úterý zveřejnil statistiku zahraničního obchodu za prosinec.

Údaje za leden letošního roku ukazují, že trend dovozu plynu z Ruska nejen pokračuje, ale zesiluje, když podíl na celkovém dovozu dosahuje téměř 62 %.

Zdroj z plynárenství uvedl, že existuje verze, že jedna nebo dvě společnosti skladovaly plyn na Ukrajině v nádržích na zimu a nyní ho dovážejí do Česka.

Ekonom Jerry Burr z UniCredit Bank uvedl, že není možné zkreslovat statistiky přepravou nebo dalším prodejem ruského plynu do jiných zemí.

„Protože drtivá většina dováženého plynu směřuje do České republiky: celkový odtok plynu z České republiky činil v listopadu pouze 9,8 % z celkového toku, v prosinci 4,8 % a v lednu 5,5 %,“ vysvětlil Bor.

Přestože Evropská unie od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 postupně snižovala svou závislost na ruských energetických zdrojích, plyn z Ruska stále dostává. Některé země Evropské unie nadále dovážejí ruský plyn navzdory válce proti Ukrajině. Maďarsko je jednou ze zemí, které se této praxe účastní.